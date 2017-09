Defensa ganó y es el único líder del torneo

FÚTBOL LOCAL

Defensa Argentina le ganó ayer a Independiente de Junín por 4 a 2 y es el único líder del Torneo Clausura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste. Al término del primer tiempo, el equipo de Julio Correas lo perdía 2 a 0 pero en el complemento tuvo una gran remontada que incluyó cuatro goles.

También en el marco de la tercera fecha, Ambos Mundos y Rivadavia de Junín no se sacaron ventajas y terminaron igualando en uno. Maximiliano Escudero marcó para Rivadavia (J) en la etapa inicial; mientras que Ignacio Teppa lo empató para el Tricolor, a las 44, del segundo tiempo.

Por último, en Lincoln, La Loba se hizo fuerte frente a Rivadavia y se trajo tres puntos importantísimos en la lucha por el campeonato. Fue 4 a 2 a favor del conjunto que dirige tácticamente Oreste López.

El tercer capítulo del Clausura 2017 continuará hoy con dos partidos: a partir de las 16 se enfrenten BAP vs. Villa Belgrano y, en cancha de la Loba, juegan Sarmiento vs. Origone Fútbol Club. Por último, el miércoles, a las 21, Jorge Newbery recibirá a Deportivo Baigorrita. Mariano Moreno tiene fecha libre.