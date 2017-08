El club francés decidió no transferir al jugador argentino que estaba en los planes del Barcelona luego de que el club catalán le vendiera al brasileño Neymar por 222 millones de euros.

El argentino Angel Di María continuará en el París Saint Germain de Francia, junto a su compatriota Javier Pastore y el astro brasileño Neymar, dado que el equipo galo decidió no aceptar una oferta del Barcelona español por su pase, señaló hoy la prensa parisina.



El periódico Le Parisien indicó que el presidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu se comunicó con el máximo responsable del PSG, Nasser Al Khelaïfi, para negociar la adquisición del ex jugador de Rosario Central, Benfica, Real Madrid y Manchester United.



No obstante, la respuesta de Al Khelaïfi fue contudente al considerar "imposible" que el mediocampista ofensivo vaya al club catalán porque se quedará en París, un mensaje dirigido tanto al Barcelona como al delantero que podría ser nuevo compañero de Lionel Messi.