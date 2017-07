HURACÁN

El presidente de Huracán, Alejandro Nadur, precisó ayer que el club de Parque de los Patricios aún espera “la propuesta de Boca” para el regreso de Ramón Wanchope Abila a préstamo desde el Xeneize, que está por hacerse de los servicios del delantero.

“En Huracán aguardamos la propuesta de Boca para que nos preste a Wanchope. Para nosotros sería una alegría inmensa que vuelva a Huracán”, resaltó el dirigente en una entrevista con Espn Radio.

En Boca Juniors esperan cerrar hoy la contratación de Abila, pero por el momento no habría habido ningún contacto con la dirigencia quemera.

El atacante con el que sí contará el entrenador Gustavo Alfaro es Fernando Coniglio, quien según Nadur “llega hoy a Buenos Aires y mañana firmará su contrato”.

Por otro lado, reveló que Daniel Montenegro no jugará más en el Globo por decisión del nuevo director técnico.

“Cuando contratamos a Alfaro sabíamos que podía tomar decisiones. El decidió que no siga el Rolfi”, puntualizó.