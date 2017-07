RIVER PLATE

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, admitió ayer que estuvo cerca de no continuar en el cargo en diciembre, cuando su permanencia en el puesto estaba en medio de la incertidumbre.

“A fin del año pasado estaba más para irme que para quedarme. Lo sentí en ese momento, lo reflexioné y decidí quedarme y que este año lo iba a disfrutar como intento siempre”, manifestó el Muñeco.

Además, explicó: “Tengo que escuchar mi sentir y eso lo hago cuando termina cada semestre”.

Por otra parte y después de incorporar a Enzo Pérez, Javier Pinola, Ignacio Scocco y Germán Lux, el entrenador Gallardo está ilusionado con traer un quinto refuerzo, Nicolás De la Cruz, volante uruguayo que es capitán del seleccionado Sub 20 de su país y que para el DT Millonario encajaría perfecto en su esquema.

“Nosotros queremos sumar a De la Cruz lo antes posible para que se adapte. Es un jugador joven con muchísima proyección, virtudes y cualidades técnicas destacables que encajan en nuestro juego. Pero Liverpool (de Uruguay) lo tasó en muchísimo dinero. No desistimos, pero está muy alto para las posibilidades de River. Es un tema delicado y no está fácil”, afirmó Gallardo en diálogo con TyC Sports desde Orlando, Estados Unidos, donde el plantel está realizando su pretemporada.

Sin Sebastián Driussi, vendido a Zenit de Rusia, ni el regreso de Leonel Vangioni, presentado ayer en Monterrey, el Muñeco Gallardo avisó: “Espero que hasta agosto no se lleven a nadie de acá. Que el mercado esté abierto hasta fin de agosto nos genera estar en guardia, pero vivimos el día a día y queremos sentir jugadores comprometidos”.

“Me genera ilusión haber formado un plantel competitivo. Es muy prematuro saber donde va a jugar Enzo Pérez, pero en cualquier puesto voy a tratar de que los 11 que jueguen sean los que mejor están en su momento. Y al resto lo quiero pretendiendo ganarse el lugar. Es la competencia sana”, consideró.

Consultado sobre si Augusto Batalla conservará la titularidad o se la dará al más experimentado Germán Lux, Gallardo aclaró: “Nadie tiene el puesto asegurado acá, no se lo garantizo a nadie”.