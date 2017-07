Lisandro López lucha contra las lesiones y piensa en el retiro

RACING

El capitán y emblema de Racing Club, Lisandro López, deslizó ayer la posibilidad de su retiro a corto plazo por las dificultades para recuperarse de una lesión ligamentaria en la rodilla izquierda.

“Licha”, de 34 años, admitió que su deseo es “jugar la Copa Libertadores del año próximo”, pero al mismo tiempo aclaró que no quiere “pasarla mal”, por lo que no forzará su continuidad en el fútbol a cualquier precio.

“Pienso en el retiro porque me está costando bastante volver de la lesión”, declaró Lisandro, que en febrero pasado sufrió la rotura parcial del ligamento colateral de su rodilla izquierda en un amistoso jugado ante Huracán, en Avellaneda.

El delantero regresó a las canchas a fines de abril pero sólo completó cuatro partidos, por esa razón, se propuso analizar “semestre a semestre” su permanencia en la actividad profesional.

"Deseo con todas mis fuerzas jugar la Libertadores del año que viene, pero no la voy a pasar mal”, reveló.

“Se va a ver un Racing fuerte. Un equipo serio. Se hizo un recambio grande, muchos con experiencia, no sé si era necesaria la renovación pero aspiro que sea todo para mejor", concluyó.

Entre las bajas de La Academia se cuentan Agustín Orion, Gustavo Bou, Luciano Aued, Emanuel Insúa, Francisco Cerro, Ezequiel Videla, Federico Vismara, Gastón Díaz y Pablo Alvarez. Los refuerzos: Juan Patiño, Egidio Arévalo Ríos, Lucas Orban, Ricardo Noir, Renzo Saravia, Martín Ojeda, Augusto Solari y Andrés Ibargüen.