Estudiantes logró una importante victoria en la altura

COPA SUDAMERICANA

El debut de Gustavo Matosas como entrenador de Estudiantes de La Plata quedará en las páginas doradas del club: venció 1-0 a Nacional de Potosí como visitante, por la Copa Sudamericana, y consiguió el primer triunfo del Pincha en tierras bolivianas.

Con Andújar como figura, el único gol del encuentro lo marcó Lucas Tití Rodríguez, en un encuentro válido por la ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana de fútbol.

El local aprovechó desde el inicio sus virtudes -que mucho tienen que ver con los casi 4.000 metros de altura- y con largos pelotazos se acercó a los pocos segundos al arco defendido por Andújar, por medio de un cabezazo de Velasco.

Por su parte, el Pincha se paró como un equipo compacto, con los volantes cerca de los defensores y un ritmo más bien lento, para evitar el ahogo.

A los 9’, Nacional volvió a llegar por medio de Alessandrini, que intentó picar la pelota ante la salida del 1 Albirrojo, pero la pelota dio en el techo del arco.

La idea de Matosas de cerrar espacios para evitar la movilidad de los jugadores locales, funcionó en parte, porque enfrente se encontró con un conjunto abierto, que trató siempre llevar el balón hacia adelante, sin importar tanto el receptor.

Así, Andújar salvó bajo los tres palos cuatro veces en cuatro situaciones distintas: un remate a quemarropa y un testazo de Paniagua, cortando un centro bombeado que tenía destino de red y deteniendo un fortísimo cabezazo de Torrico.

La primera para el León llegó a los 28’, tras una gran combinación entre Diarte, Cascini y Tití Rodríguez que este último no pudo culminar.

El Pincha pareció despertar del letargo, y tuvo algunos minutos de posesión y control que le permitieron salir del asedio. Sin embargo, a los 34’, Andújar volvió a lucirse con otra atajada ante un remate de larga distancia.

Cascini tuvo la última del primer tiempo, con un disparo que se fue por poco.

En el complemento, el local no tuvo el mismo comienzo y se lo vio más apagado, sin tanto ímpetu. En contrapartida, Estudiantes ocupó mejor los espacios, aunque demostró déficit defensivo cuando el rival atacó por las puntas o con envíos largos.

Pasados los 50’ y a los 55’, el zurdo Alessandrini probó al arquero visitante, que otra vez demostró serenidad y resolución, con ayuda del palo en la segunda jugada.

Lentamente, el partido cayó en un letargo que favoreció sin dudas al León, que buscaba aire. En ese sentido, la expulsión de Pérez a los 71’ fue una bocanada de aire fresco.

Por es, la reacción no tardó en llegar. Una escapada de Otero por izquierda generó el mano a mano de Pavone que llegó a tapar con lo justo Ruth, y en el rebote Ascacíbar no llegó a conectar con precisión.

Y a los 79’, el Pincha abrió el marcador cuando Nacional estaba totalmente desconcertado. Nuevamente llegó por el sector izquierdo Ascacíbar, tiró el centro rasante al medio y entre un defensor y Tití Rodríguez vencieron la resistencia de Ruth. Con el 1-0, Matosas dispuso el ingreso de Marchioni por el autor del gol para cerrar el encuentro. De esta forma, la zona de volantes mantuvo las acciones en el centro del campo, lejos de los arcos.

La última también fue para Estudiantes con un potente remate de Cejas que dio en el travesaño.

De esta manera, Estudiantes se llevó un triunfo significativo de cara a la revancha, que se disputará el próximo jueves 3 de agosto.