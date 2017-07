Chávez: “Si me quedo en Argentina, sólo voy a jugar en Boca”

DECISIÓN

El delantero Andrés Chávez, quien está en la órbita de varios equipos de Primera División, aseguró ayer que en Argentina sólo jugará en Boca Juniors, adonde deberá retornar luego de su préstamo en San Pablo, de Brasil.

“Agradezco el llamado de otros equipos, pero si me quedo en el país, sólo voy a jugar en Boca”, afirmó Chávez, uno de los tantos futbolistas que pertenecen al Xeneize que volverá luego de ser cedido en la última temporada.

En diálogo con TyC Sports, el ex Banfield expresó su deseo de “tener una segunda oportunidad” en Boca y que en caso de no tenerla seguirá su carrera “en el exterior”.

Huracán, Belgrano de Córdoba y Racing Club fueron algunos de los clubes que mostraron interés en el delantero, de 26 años, que la última temporada jugó en San Pablo, de Brasil. Completó 21 partidos y convirtió 9 goles.

Mientras se define su futuro, Chávez se presentará el próximo lunes en el predio de Casa Amarilla, cuando el plantel que dirige técnicamente Guillermo Barros Schelotto comience con los trabajos de la pretemporada.