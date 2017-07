Matosas debuta como DT de Estudiantes en Bolivia

SUDAMERICANA

Estudiantes de La Plata, en el debut del entrenador uruguayo Gustavo Matosas, visitará hoy a Nacional Potosí, en los 3.900 metros de altura sobre el nivel de mar de esa ciudad boliviana, en el encuentro de ida por la segunda fase de la Copa Sudamericana de fútbol.

El conjunto platense llegó a la Sudamericana, tras quedar eliminado en el Grupo 1 de la Copa Libertadores al finalizar tercero con 9 puntos, uno menos que Botafogo de Brasil y Barcelona de Ecuador, que avanzaron a octavos de final.

En tanto que el equipo local, dirigido por el técnico argentino Carlos Leeb, accedió a esta instancia del certamen después de dejar en el camino a Sport Huancayo de Perú, con un 4-3 en el global.

Estudiantes, con un 4-3-3, contará entre los titulares con Pablo Lugüercio y Mariano Pavone, dos históricos que regresaron al club tras el final del torneo de fútbol de Primera División.

La única duda es si jugará en la zaga central Juan Foyth, quien viajó a Bolivia pese a que está casi vendido a Tottenham Hotspur de Inglaterra, o Gastón Campi, quien llegó al club procedente de Atlético de Rafaela.

El “Pincha” no ganó nunca en suelo boliviano, ya que contra Bolívar cayó por 1-0 en el 2006 e igualó 0-0 en el 2010, en la altura de La Paz (3.625 metros), y además empató 0-0 con Universitario de Sucre (2.810) en el 2009.

Por su parte, Leeb, ex entrenador de Banfield y Chacarita Juniors, apostará a un 4-4-2, con la presencia desde el inicio de un delantero argentino: Cristian Alessandrini, ex San Miguel.

Estudiantes buscará su primera victoria en Bolivia para quedar bien parado de cara a la revancha del 3 de agosto, en La Plata, y así clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana, cuyo actual campeón es Chapecoense de Brasil.

Formaciones

Nacional Potosí (Bolivia): Jorge Ruth; Aníbal Torrico, Víctor Galain, Miguel Angel Hoyos y Rosauro Rivero; Aldo Paniagua, Edson Pérez, Darwin Lora y Juan Carlos Galvis; Cristian Alessandrini y Aldo Velasco. DT: Carlos Leeb.

Estudiantes (La Plata): Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Juan Foyth o Gastón Campi y Lucas Diarte; Santiago Ascacibar, Israel Damonte y Bautista Cascini; Pablo Lugüercio, Mariano Pavone y Lucas Rodríguez. DT: Gustavo Matosas.

Arbitro: Wilmar Roldán, de Colombia.

Cancha: Víctor Agustín Ugarte, de Nacional de Potosí.

Hora de inicio: 19.15.

TV: Fox Sports 2.

Tucumanazo y papelón de Huracán

Atlético Tucumán rescató el martes a la noche en Bolivia un valioso triunfo por 3 a 2 contra Oriente Petrolero, que lo deja con un pie en la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Maximiliano Freitas marcó los dos goles del anfitrión, pero en la parte final llegaron los tantos de Luis Rodríguez, Bruno Bianchi y Fernando Zampedri, estos dos últimos jugando posiblemente por última vez con la camiseta de Atlético, para darle al visitante los tres puntos.

A la vez, Huracán fue goleado 5 a 1 como local por Libertad de Paraguay, en 16avos. de final de la Sudamericana.