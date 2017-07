Zenit confirmó la llegada de Driussi

RIVER

El Zenit de Rusia oficializó ayer la llegada del delantero Sebastián Driussi, en una venta millonaria para River y que motivó los elogios del entrenador italiano Roberto Mancini, que ya había recibido al argentino Lucas Paredes en su plantel.

Para el "Millonario" serán 15 millones de euros limpios los que entrarán a sus arcas, en una negociación que estuvo enmarcada por el "enojo" que expresó Marcelo Gallardo por perder una pieza fundamental en su esquema.

Lo cierto es que Driussi tendrá así su primera experiencia europea, luego de haber explotado en las últimas temporadas al lado de Lucas Alario, principalmente.

Con la camiseta de River, Driussi obtuvo seis títulos, todos ellos con Gallardo en el banco: Sudamericana 2014, Recopa 2015 y 2016, Libertadores 2015, Suruga Bank 2015 y Copa Argentina 2016.

Driussi, de 21 años, se despidió el viernes del público de River con un video que subió en redes sociales recordando los goles más importantes que anotó en el "Millonario".

"Volveré siempre a verte por amor y porque así lo siento. Gracias por todo a todos. Me llevo los mejores recuerdos.!. "Hasta pronto", escribió.

En Rusia esperan cuanto antes al juvenil delantero, ya que el plantel empezó la pretemporada esta semana rumbo al inicio del torneo local, previsto para el 16 de julio.

Mancini, el técnico que dirigirá a Driussi en Zenit, fue consultado por la incorporación del jugador argentino y afirmó que "es una buena compra".

"El mercado de pases aún no está cerrado y tenemos mucho tiempo para traer a alguien más, pero no puedo dar nombres. Todavía hay tiempo para incorporaciones", agregó.

El equipo ruso, además, prefirió llevarse al atacante "millonario" y de esa manera desistió de contratar al delantero de Boca, Cristian Pavón, por el cual estaba dispuesto a entregar más de 15 millones.