Newbery cayó en el inicio del Federal B

FÚTBOL LOCAL

Jorge Newbery de Junín perdió ayer por 1 a 0 frente a Independiente de Chivilcoy, en la fecha inicial del Torneo Nacional Federal B. El conjunto que dirige el entrenador Marcelo Messina no le encontró la vuelta al partidos y sufrió una derrota que terminó siendo justa.

En el trámite de las acciones, el Rojo de Chivilcoy pegó primero y con eso le bastó para llevarse los tres puntos de Junín. En la primera etapa, a los nueve minutos, el delantero Nicolás Slimens aprovechó un rebote que dejó Oscar De Giulio para marcar lo que sería el único tanto del partido.

Con el 1 a 0 abajo, el Aviador no supo levantar su rendimiento. Los dirigidos por Messina no pudieron desarrollar ese juego que los caracteriza, de mucha dinámica y con gran juego asociado. Cuando intentó hacerlo, la visita interrumpió el circuito de asociación y atacó al Aviador.

La fricción, la lucha y el desgaste hicieron que el partido decayera en varios momentos. En la segunda etapa, Messina metió mano en el equipo y lo buscó por todos lados. Pero la visita armó dos líneas de cuatro que sirvieron para defender la diferencia y quedarse con los tres puntos.

Los resultados y la próxima fecha

En el marco de la primera fecha, los resultados de ayer fueron los siguientes: Viamonte FC 2 - 2 ADIP; Jorge Newbery 0 - 1 Independiente (Ch); y Bragado Club 2 - 1 El Linqueño. Everton vs. CRIBA fue suspendido por las condiciones climáticas y juegan el miércoles, a las 15.30; y Club Mercedes vs. Camioneros juegan el martes, a las 15;

En la segunda fecha, se enfrentarán: Bragado Club vs. Viamonte FC; El Linqueño vs. Club Mercedes; Camioneros vs. Everton; CRIBA vs. Jorge Newbery ; e Independiente (Ch) vs. ADIP.