Centurión: San Pablo rechazó una oferta de compra

BOCA JUNIORS

San Pablo rechazó ayer una oferta de compra por el mediocampista ofensivo Ricardo Centurión, quien se aleja de Boca a pesar de sus ganas de continuar en la institución.

Según reconocieron fuentes cercanas a la negociación, el "xeneize" realizó una propuesta para adquirir el 70 por ciento del pase, pero la misma fue considerada insuficiente por estar muy lejos de la cifra que pretenden en Brasil.

Guillermo Barros Schelotto pidió especialmente por la continuidad de Centurión, cuyo préstamo venció el 30 de junio, pero las partes están muy lejos en los números.

El futbolista, que presionó al afirmar que "si no seguía en Boca se retiraba", se encuentra de vacaciones y la semana entrante tiene que presentarse a entrenar con el conjunto paulista.

Boca Juniors acordó las llegadas de Paolo Goltz y Cristian Espinoza, aunque este último debe arreglar su contrato con el club, algo que no generaría mayores inconvenientes.

El plantel dirigido por Guillermo se encuentra licenciado hasta el 17 de este mes, cuando vuelva al trabajo, para irse dos días después de Ciudad del Este, Paraguay, para realizar la pretemporada.

En el rubro incorporaciones, a Barros Schelotto le interesa el arribo del colombiano Edwin Cardona, quien no es tenido en cuenta por Antonio Mohamed en Rayados de Monterrey, pero la negociación todavía no ha finalizado.

En cuanto a partidas, se encuentra caída la venta de Cristian Pavón al Zenit de Rusia, aunque el tesorero Matías Ahumada podría viajar a Europa para reflotarla.

En caso de no conseguirla, existen sondeos del Inter y Napoli por el delantero, cuya cláusula de rescisión es de 18 millones de euros.