Defensa y Justicia le ganó sobre la hora a Chapecoense por la Sudamericana

Defensa y Justicia logró esta noche el primer triunfo internacional de su historia al vencer a Chapecoense, de Brasil, por 1 a 0, sobre el cuarto minuto de descuento del partido de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana que se jugó, también por primera vez, en su estadio Norberto "Tito" Tomaghello.



La jornada fue a pura fiesta en su debut como escenario futbolístico internacional (en el partido de primera fase contra San Pablo el "Halcón" utilizó la cancha de Lanús por no tener en condiciones la propia), por lo que lució colmado con ese cromo verde y amarillo que empezó a celebrar desde temprano el pasado-presente.



La apertura fue con homenajes a dos ausentes de hoy y de mañana como el técnico Sebastián Beccacece, que seguirá su carrera como asistente técnico de Jorge Sampaoli en el seleccionado argentino, y el zaguero Alexander Barboza, que debe volver a River Plate el próximo sábado y sería cedido a préstamo por éste a Deportivo La Coruña, de España.



Ninguno de los dos pudo estar en funciones hoy porque fueron expulsados en aquel ya mítico partido con San Pablo en el Morumbí, donde el 1 a 1 final (la ida fue 0-0) le permitió la clasificación a la serie que comenzó esta noche con otro equipo brasileño como Chapecoense, que se cerrará el martes 25 de julio en Chapecó.



El primer tiempo fue parejo y apenas discreto. Defensa mostró mayor posesión de la pelota y mejores intenciones ofensivas bajo la conducción de Gonzalo Castellani y Jonás Gutiérrez. Claro que sus avances no prosperaron con el esquema cerrado que le opuso Chapecoense, porque el equipo brasileño presionó agrupado en su campo e intentó contraatacar, aunque sin éxito por sus imprecisiones.



De este modo, las únicas situaciones de gol se generaron en el primer cuarto de hora por sendos tiros libre. Primero fue Reinaldo el que exigió al arquero Gabriel Arias para desviar al córner su remate y luego su colega brasileño Jandrei contuvo el "envenenado" envío de Ignacio Rivero.



Las brusquedades que mostró el Chapecoense en el primer período se acentuaron en el segundo, por lo que a los ocho minutos se quedó con un jugador menos por la expulsión de Andrei Girotto, por doble amonestación. Así Defensa encontró más espacio para sus maniobras ofensivas, afirmadas con los ingresos de Nicolás Stefanelli -que se despidió con el postrero gol de la victoria, ya que fue transferido al AIK Estocolmo, de Suecia- y Tomás Pochettino.



Y hasta que llegara esa conquista el local tuvo la acción más clara en la cabeza de Andrés Ríos, pero la supo conjurar Jandrei a los 32 minutos.



Hasta que en el cuarto minuto de descuento y cuando ya las ilusiones de victoria parecían definitivamente apagadas, Stefanelli se lanzó en "palomita" tras un centro del "Galgo" Gutiérrez desde la izquierda y venció al aparentemente inexpugnable Jandrei, haciendo ingresar el balón contra su palo izquierdo. Por entonces restaban apenas 15 segundos para que el árbitro peruano Diego Haro hiciera sonar el silbato por última vez. Y se terminó la historia.



Para la revancha no estará Beccacece en el banco de suplentes sino Nelson Vivas, seguramente Jonás Gutiérrez andará visitiendo la camiseta de Independiente, y los mencionados Barboza y Stefanelli disfrutando de Europa. Pero "quien le quita lo bailado" a la gente de Florencio Varela, que de pasar esta fase se las vería con el ganador de otro gigante brasileño como Flamengo y Palestino, de Chile. ¿Y por que no?, para seguir haciendo huella, porque el 'Halcón' ya está clasificado también para la Sudamericana de 2018.