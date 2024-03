La escuela Kine BoxInteligente organiza una nueva velada en el Club Argentino de Lincoln

La escuela Kine BoxInteligente va a llevar a cabo, esta noche, un nuevo festival de boxeo en las instalaciones del Club Argentino de Lincoln. El evento va a comenzar a las 21.30, y tendrá 12 peleas en total. La velada va a arrancar con las peleas de exhibición y culminará con las oficiales, mientras que la fiscalización estará a cargo de la Comisión Municipal de Boxeo de Rojas. Se espera el arribo de boxeadores de toda la región, incluso llegarán desde Bahía Blanca.

Elías Tomizzi, fundador de la escuela, habló con Democracia y dio detalles sobre el evento que tendrá lugar hoy, en el Fortín. “Estamos contentos porque el festival va a cubrir una amplia zona. Vienen boxeadores de Generales Villegas, Bahía Banca y Carlos Casares, entre otros lugares”, indicó. “De todos los festivales anteriores, este es el más abarcativo. Vamos a realizar 12 peleas en total, 6 exhibiciones y 6 oficiales”, agregó el linqueño.

En la misma línea, amplió: “Uno trata de subir la vara en cada evento y mejorar tanto en el vuelo boxísticos y la calidad del show. El espacio es muy amplio, por eso vamos a poner 500 sillas”. Además, el encargado de conducir la escuela de box se refirió a los preparativos y señaló: “Surgió todo con normalidad, contamos con el apoyo de la Municipalidad de Lincoln y los competidores se prepararon con mucho tiempo de anterioridad”.

“Estoy tranquilo. Es el quinto festival y uno tiene la mecánica aceitada, pero estamos atentos a que no surjan imprevistos”, afirmó Tomizzi en diálogo con este medio.

Por otra parte, el oriundo de Lincoln manifestó que “la gente que se quedó en Lincoln o la zona puede acercarse y apostar por nosotros, no es fácil organizar un evento así”.

Esta será la primera competencia del año para los boxeadores de la escuela Kine BoxInteligente, por lo que Tomizzi aprovechará para “ver en que escalón están parados mis alumnos. Siempre uno hace una evaluación, ya sean en entrenamientos o competencias, y re planifica y sigue por un camino o se adapta a nuevas necesidades”.

Peleas exhibiciones

Soledad Elgue (Kine) vs Sandra González (Kine)

Matías Arias (Kine) vs Jesús Coria (Odín de Carlos Casares)

Emiliano Pavón (Kine) vs Martín Granzella (Kine)

Walter Olivera (Kine) vs Nicolás Crebay (Kine)

Fernando Insúa (Kine) vs Enzo Legano (9 de Julio)

Matías Pacheco (Kine) vs Mariano Ferrreyra (Carlos Casares)

Peleas oficiales

Rodrigo Ponciano (Kine) vs Lian Luzuriaga (General Villegas)

Axel Pérez (Bahía Blanca) vs Joaquín Alonso (9 de Julio)

Héctor "Yiyo" Cabrera (General Pinto) vs Tomás Alonso (9 de Julio)

Laura Pignanelli (Carlos Casares) vs Daiana Di Meo (Bahía Blanca)

Gonzalo Caballero (Kine) vs Jonatan Orona (Carlos Casares)

Gabriel Hidalgo (Kine) vs Nazareno Herrera (General Villegas)