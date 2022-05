Hora del pesaje para el púgil argentino Brian Castaño y el norteamericano Jermall Charlo

Brian Castaño enfrentará mañana sábado por segunda vez al estadounidense Jermall Charlo, en una pelea en la cual el argentino buscará hacer historia, ya que el pugilista de La Matanza va por la unificación de todos los títulos de la categoría súper welter, algo que ningún boxeador del país pudo lograr en ninguna divisional. Volverán a enfrentarse este sábado en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, tras haber empatado el pasado 17 de julio, en un fallo que fue injusto para lo hecho por el “Boxi” sobre el cuadrilátero.

Castaño, recordemos, llega a esta pelea con sed de venganza, es dueño del cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y buscará traerse al país los del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que tiene en su poder el texano, en un combate a todo o nada. Si el bonaerense consigue la hazaña, que le fue esquiva el año pasado con mucha polémica en las tarjetas, se convertirá en el primer argentino en apoderarse de los cinturones de los cuatro organismos del boxeo mundial en una misma categoría. Y también en el segundo a nivel latinoamericano en lograrlo, habida cuenta de que el primero fue el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez luego de noquear a Caleb Plant en 2021.

A los 32 años, el campeón súper welter sabe que tiene en sus puños la posibilidad de hacer historia y por ello, Castaño buscará no dejar pasar la chance. Para eso, se preparó boxísticamente (a las órdenes de su padre, Carlos Alberto Castaño), físicamente (con el profesor Matías Erbín, oriundo de San Pedro y quien estuvo radicado varios meses en Junín) y también mentalmente. Castaño tiene un plan definido: finalizar la pelea por la vía del nocaut y no dejar que las tarjetas diriman su suerte, otra vez. "Estoy focalizado en mi futuro, en la pelea. Ahora está este adelante mío y lo voy a bajar. Sea el que se me ponga adelante lo voy a partir al medio es así, lo voy a quebrar. A mí no me importa, sea Charlo o sea cualquiera. Este habló de más y se lo voy a hacer pagar", dijo el de San Justo calentando la previa del combate.

Y claro, el recuerdo del polémico resultado de la primera contienda entre ambos boxeadores está vigente. Aquella noche en San Antonio, Texas, el jurado dictaminó empate y el argentino se vio seriamente perjudicado por las tarjetas. Pero Brian avisó que después de un año está dispuesto a ir por todo: "La primera pelea fue cerrada, pero en la segunda lo voy a noquear", aseguró.

Hoy a las 17 de la Argentina se hará el pesaje oficial y luego, solo restará esperar el campanazo inicial que dé comienzo a la esperada pelea del sábado por la noche. Esa misma que delineará el lugar que Brian Castaño ocupará en la historia del boxeo nacional. El juez del combate, pactado a 12 rounds, será Fernando Barbosa y la esperada contienda será televisada en directo por las señales de TyC Sports y ESPN.