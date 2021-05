Fue a subasta la pelea titular entre el juninense Héctor Andrés Sosa y el cordobés Alberto Melián

Las empresas Sampson Boxing y Tello Box ganaron la subasta realizada en la FAB para organizar la pelea por el título sudamericano supergallo entre el campeón, el juninense Héctor Andrés Sosa, y el retador cordobés Alberto Ezequiel Melián.

Sampson/Tello ganaron la subasta con un monto de 820.000 pesos, superando al otro oferente, Argentina Boxing Promotions, de Mario Margossián, con $535.000, y ahora disponen de 45 días para efectuar el combate.

"La maquinita" Sosa, nacido hace 25 años en nuestra ciudad, hará la segunda defensa del título que ganó el 18 de enero de 2020 al vencer por puntos al hoy campeón argentino, Ernesto Franzolini, y que retuvo el 20 de marzo del mismo año superando también por decisión a Ckari Cani Mansilla.

Su récord como pugilista rentado es de 11 victorias (con siete de ellas por nocáut), sin empates ni derrotas, y desde hace varias semanas ya está concentrado en Coronel Brandsen (Buenos Aires), entrenando allí a las órdenes del excampeón mundial Juan Martín "Látigo" Coggi y del juninense Ariel Castillo en la preparación física.

Por su parte Melián, de 31 años, quien representó a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y de Río de Janeiro 2016, fue campeón argentino de la división y tras una extensa camaña como aficionado, como profesional suma 9 triunfos (cinco por fuera de combate) y 2 derrotas.

Hugo "Ñato" Roldán podría combatir en los Estados Unidos

El ascendente santiagueño Hugo "Ñato" Roldán, peleador de la categoría superligero y recientemente vinculado a las promotoras Sampson Boxing y Tello Box, tiene chances de combatir en Estados Unidos, tentativamente el viernes 30 de julio, ante el invicto californiano Jonathan Navarro.

El invicto Roldán, de 27 años, nacido en la capital santiagueña y residente en La Banda, está tercero en el ranking argentino de los 63.500 kilos y cuenta con un palmarés de 20 triunfos (siete antes del límite) y un empate.

Gauto firmó con la empresa del "Chino" Maidana

El ascendente bonaerense Agustín Gauto dejó la promotora de Osvaldo Rivero y se sumó a la de Marcos “El Chino” Maidana y Jorge “Acero” Cali; así,se oficializó el cambio de escudería del "Avión".

El invicto Gauto, una de las grandes promesas del boxeo nacional, había hecho toda su carrera con la empresa OR Promotions y ahora va a combatir representado por Chino Maidana Promotions.

“El Avión”, de 23 años, ha ganado las 16 peleas que libró (once por nocaut), se ubica primero en el ranking de peso minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y seguramente en breve tendrá una chance por el título ecuménico.

Este cambio de promotor significa un golpe importante a la escudería de Rivero y para la señal televisiva TyC Sports, que ya no transmitirá a uno de los mejores peleadores del país, a quien se iba a programar en la futura reapertura del mítico estadio Luna Park, ubicado en Lavalle y Bouchard de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La empresa Chino Maidana Promotions trabaja con la cadena ESPN, aunque no habría que descartar que arregle contrato con otra cadena de TV.