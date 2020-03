Marcos Besana Escudero espera la revancha ante Joseh George

El medio pesado de General Arenales y radicado en Estados Unidos, Marcos "Machete" Besana Escudero, deberá esperar para tratar de obtener revancha ante quien es por ahora su único vencedor en el terreno profesional, el norteamericano Joseh George, quien el viernes 15 de noviembre pasado superó al pugilista profesional argentino por puntos en el Winna Vegas Casino & Resort de Sloan (Estados Unidos).

"Me cancelaron la pelea, no sabemos todavía cuándo voy a pelear con esto del coronavirus", dijo el arenalense en diálogo con Democracia a través de la red social Facebook.

Recordemos que fue un fallo por demás de polémico, en decisión de los jueces que no coincidió con lo visto sobre el cuadrilátero ni con lo analizado por la prensa especializada, ya que la mayoría de quienes estuvieron en el estadio y quienes lo vieron por televisión vieron ganar a "Machete", de 26 años.

Este comentó que "Estoy entrenando en casa, me armaron una rutina que estoy cumpliendo a diario. Aunque aún no declararon acá en Estados Unidos la cuarentena obligatoria (al momento de la entrevista), está todo cerrado".

La buena campaña como rentado de Besana Escudero, además del traspié ante George, marca un récord de 10 peleas ganadas, 9 de ellas antes del límite y salvo cuando el 4 de junio pasado venció por nocaut a Elio Heraldo Trosch (dos empates, siete reveses y 17 triunfos), en el gimnasio del Arenales Fútbol Club, las demás peleas de Besana Escudero fueron en el exterior, en Montevideo (Uruguay), Santo Domingo y Estados Unidos, donde volverá a presentarse luego que termine la pandemia, ante el citado Joseph George.

Este tiene 30 años y un récord profesional de 10 victorias, seis por la vía del nocaut, manteniéndose imbatido en el terreno profesional, con lo cual "Machete" Besana Escudero tendrá que esperar un poco para tratar de vengar la derrota anterior ante el moreno y dejarlo sin invicto.