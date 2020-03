Lucas García: "Me dí cuenta de que puedo llegar a algo en este deporte"

Otro peleador local que viene pidiendo paso es el peso pesado Lucas Ezequiel García, noqueador que entrena a las órdenes de su tío, el exboxeador profesional Norberto "Canilla" García, en el gimnasio "Luis Ángel Firpo" que recuerda al juninense apodado "El toro salvaje de las pampas" y pionero del pugilismo nacional".

García, de 25 años, también practica por estos días en su casa. Destacó al ser reporteado por Democracia: "A los 17 años, fuí para practicar boxeo y aprendí rápido, así que comencé a entrenarme. A los 19 años debuté y combatí en tres ocasiones, ganando dos y empatando la otra. Luego dejé de entrenar y retomé las prácticas cinco años más tarde".

Luego, el ascendente pegador de nuestro medio dijo: "Subí de nuevo a pelear y no dejé más, me sigue yendo bien. Me dí cuenta de que puedo llegar a algo en este deporte, me enfoqué a pleno en el boxeo y tengo pensado pasar al terreno profesional en breve", tras lo cual manifestó: "Hice en total, en las dos etapas, 14 peleas y perdí una sola por puntos.Siempre combatí en peso pesado y mis ídolos en este deporte son Mike Tyson y Marcos ´El Chino´ Maidana".

Lucas, recordemos, fue citado hace pocas semanas para participar de un entrenamiento con integrantes de la selección argentina de boxeo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en la Capital Federal, porque es considerado uno de los potenciales boxeadores a representar al país en torneos internacionales amateurs y para los Juegos Olímpicos de Tokio (Japón), ahora postergados hasta el año 2021 por el C.O.I., por el gran avance mundial del Covid-19.

Finalmente, Lucas Ezequiel García hizo llegar un "agradecimiento al equipo del gimnasio de mis tíos, a Roberto Galíndez (hermano del excampeón mundial, el vediense Víctor Emilio Galíndez); a TyM Group; a Yamil Abdallah, `Toti´ Martignoni, Luciano Castro, Mariano Martignoni, a toda mi familia y a todos los que están a mi lado", completó el peso pesado local que va por más.