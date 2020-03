"Maxi" Giles y su pasión: "Hasta que el cuerpo me dé, voy a seguir practicando"

El pugilista profesional de nuestra ciudad, Maximiliano Rodrigo Giles, tiene 26 años y cuando quede atrás la pandemia y se vuelvan a organizar veladas de boxeo, va a realizar su segunda contienda profesional, buscando su primera victoria.

En el terreno rentado, "Maxi" debutó en una programación realizada el 19 de enero de 2019 en el Sportsman Club Social y Deportivo de Villa Cañás (Santa Fe), perdiendo allí con Ángel Jofré, boxeador de Villa Mercedes (San Luis) que lo venció por puntos en pelea pareja y de toma y daca.

Mientras espera la segunda oportunidad para demostrar sus condiciones dentro de un cuadrilátero en el terreno rentado, seguramente aquí en Junín, y entrenando en su domicilio particular, Democracia entrevistó al púgil local, quien inicialmente nos expresó:

"Es bueno esto de las notas virtuales por el tema de la cuarentena y del coronavirus. En lo personal, estoy entrenando en mi casa, donde tengo un lugarcito que me dio mi papá para poder entrenar allí. Hago un primer turno de 30 minutos de bicicleta fija y además toda la gimnasia completa. A la tarde, descanso un rato y luego realizo el segundo turno, que incluye alrededor de 20 minutos de soga, 25 minutos de sombra y una rutina de trabajo en la bolsa".



Sobre sus inicios en este duro deporte, Maximiliano Giles comentó: "Me decidí a boxear gracias a mi cuñado, quien un día llegó desde la Escuela y me invitó a que vayamos a entrenar. Al principio no quise, porque me daba vergüenza, todos los chicos que iban le pegaban a la bolsa y yo ni saltar la soga sabía. Hasta que me decidí a ir y realmente me gustó desde el primer día. Le sigo dando duro hasta el día de hoy y hasta que el cuerpo me dé, lo voy a seguir realizando".

Tras comentar que "realicé casi 60 peleas como amateur y la que más recuerdo es cuando vencí acá en Junín el título de la Liga Bonaerense, realmente fue una gran alegría", Maximiliano Giles remarcó:

"Mi ídolo es Lucas Martín Matthysse, una gran persona y un gran boxeador, con el que tuve la suerte de poder entrenar muchas veces (en el gimnasio de calle Paso), aprendiendo también de él. Me gustan todos los estilos de boxeo pero si tengo que elegir me quedo con el del peleador, el del aguerrido".

Luego de señalar que "la parte física la hago con Marcelo Giordano, no ahora con el coronavirus pero sí siguiendo su plan de trabajo, en el turno mañana la realizo en mi casa", el deportista agradeció finalmente "a mi familia, que siempre me bancó con este deporte y a Jorge Alberto Carballo (su entrenador actual, en el gimnasio del complejo "Beto" Mesa, hasta que los frenó el Covid-19) por darme una mano en todo sentido y por darme la oportunidad de poder entrenarme con él", completó el púgil profesional local Maximiliano Giles.

Combatirá con Alejandro Mario

Cuando pueda volver esta actividad deportiva, como las restantes, por la pandemia del coronavirus, Giles tiene programada una pelea en nuestra ciudad ante otro novel exponente local, Carlos Alejandro "Cuerito" Mario, debutante que entrena a las órdenes del cordobés José Luis Guevara en el gimnasio "La Cobra" del barrio municipal.

Se anticipa una pelea entre dos buenos proyectos del pugilismo juninense, pactada hasta 49 kilos según anticipó a Democracia el técnico de "Maxi" Giles (Carballo), como semifondo de la velada en la cual hará su debut Francisco "La Cobra" Olguín, ante un rival a confirmar, estando previsto que la programación sea presentada en conferencia de prensa y ceremonia de pesaje oficial en el salón de la "Llama Olímpica" del complejo municipal "General San Martín", ya que será auspiciada por la dirección de Deportes comunal que encabeza Claudio Yópolo.

La cartelera para esa velada tendrá además varios combates entre aficionados, con las presentaciones de Ludmila Olguín, ante Alejandra Chacón (pareja de Giles), y de Néstor ´Picu´ Ygarza (frente a Jesús Paiva), hermanos de "La Cobra" y también entrenados por Guevara, más el posible regreso al ring de la local Antonela "Locomotora" Rosa (preparada por Carballo) y la presentación de Juan Ignacio "Juani" Farías, representando al gimnasio "Oscar ´Ringo´ Bonavena" que conduce su padre, Oscar Farías, los dos últimos adversarios a confirmar.