Confirmaron los rivales de los hermanos Farías

Tal lo anunciado, el venidero viernes 31, los cuatro hermanos Farías protagonizarán una velada boxística que se llevará a cabo en el "Coliseo del Boulevard" del Club Ciclista Juninense, bajo la organización del Sindicato de Camioneros que lidera Pablo Moyano, la fiscalización de la Comisión Municipal de box y televisación en directo por la señal de TyC Sports.

En la batalla estelar, el actual campeón argentino de los cruceros, Pablo Oscar Natalio "Pokemón" Farías enfrentará a "El flaco" Marcos Antonio Aumada (San Luis), a diez rounds, mientras que en el semifondo, el imbatido Fernando “Manzana” Farías confrontará con el salteño Pablo Pastor, a seis capítulos.

En tanto, el invicto Marcelo “Tecla” Farías se cruzará con Nicolás David Verón, de Buenos Aires, y en pelea de aficionados, Juan Ignacio “Juani” Farías confrontará con Diego Hernández, de Lincoln.

El resto de las peleas, de amateurs, que completarán la programación, serán estas:

Cristian Morales (Junín) vs. Ezequiel More (Salto)

Julián Boccardo (Junín) ante Ezequiel Lavín.

Ariel Verggini (Junín) vs. Richard More (Salto).

Cristian Castillo (Morse) vs. Rodrigo Villanueva (Capital).

Maximiliano Castet (Junín) vs. Mauro Hualpa (Vedia).