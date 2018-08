Todo confirmado para la velada de mañana en Ciclista, en la noche de los hermanos Farías

Mañana viernes 31, en velada que se iniciará a las 20.45 horas, los cuatro hermanos Farías protagonizarán una velada boxística que se llevará a cabo en el "Coliseo del Boulevard" del Club Ciclista Juninense, bajo la organización del Sindicato de Camioneros que lidera Pablo Moyano, la fiscalización de la Comisión Municipal de box y televisación en directo por la señal de TyC Sports (desde la hora 22 por la pantalla chica).

El juninense Pablo Oscar Natalio "Pokemón" Farías tendrá frente a sí a un reconocido oponente, en la programación que ha sido rotulada como “Doble fondo, doble gloria”.

El pugilista local, actual campeón argentino crucero, enfrentará al puntano Marcos Antonio “El Flaco” Aumada, estando en disputa del título latino crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que se encuentra vacante, en el combate estelar de la velada que se desarrollará en el estadio ubicado en avenida San Martín 570 de nuestra ciudad, en una nueva producción de Argentina Boxing Promotions, de Mario Margossian.

Estrenando su reinado en casa, Farías (tres derrotas y 30 victorias, con 17 nocauts), ex campeón latino supermediano CMB, de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), y latino crucero OMB, llegó el pasado 25 de mayo tras destronar al santafesino José Ulrich del cetro nacional, buscará una nueva corona.

Enfrente tendrá a Aumada (6 reveses y 18 éxitos, 13 por fuera de combate), actual Nº 6 del ranking argentino crucero, que fuera desafiante a cintos nacional y latino y que tras su incursión internacional viene del 21 de julio último despachar al porteño William Céspedes por nocaut técnico en el tercer asalto en Olivos (Gran Buenos Aires), y está listo para consagrarse.

El juninense de 30 años, ha superado a rivales destacados, como Darío Balmaceda (dos veces); el 20 de agosto de 2009 dominó al cordobés José Mazurier en fallo unánime y se alzó con el título latino supermediano CMB: el 6 de febrero siguiente liquidó al brasileño Eduardo Cardoso, en el segundo round y -además- añadió la corona latina OMB, que luego retuvo sobre el mendocino Oscar Véliz y ante el brasileño Cleber Alves.

"Pokemón" perdió el invicto el 14 de enero de 2012, cuando cayó ante el alemán Arthur Abraham en el quinto round en Offenburg, Alemania, pero tras ello sumó siete victorias seguidas, destacándose las obtenidas sobre el misionero Javier Andino en un asalto; frente a Balmaceda, en el octavo, sumando el cetro latino supermediano FIB; agregándose a ello dos éxitos en México.

También el 25 de junio de 2016 dominó al uruguayo Jorge Rodríguez Olivera, en fallo unánime, y obtuvo el cinto latino crucero OMB en Florencio Varela, pero tras caer sorpresivamente en el octavo asalto ante Balmaceda, se recuperó con dos victorias seguidas sobre el santafesino radicado en Florentino Ameghino, Mauricio "Polo" Caceda, tras lo cual destronó a Ulrich y apunta a lo más alto.

Enfrente tendrá a Aumada, nacido en San Luis capital hace 31 años, quien tras superar a sus primeros nueve rivales, cedió su invicto ante el bonaerense Alejandro Valori, a quien noqueó en la revancha, en el cuarto asalto.

Luego, tras cinco éxitos en fila, cayó otra vez ante Valori por descalificación en el séptimo round, por el título argentino en la tercera contienda entre ellos, para luego exigir al imbatido sudafricano Kevin Lerena hasta perder por puntos en Kempton Park, Sudáfrica.

"El Flaco" santafesino se repuso noqueando posteriormente al tucumano Marcos Juárez, fue derrotado tras ello por el porteño Patricio Pitto en el primer round, con la faja latina plata crucero CMB en juego; luego cayó ante el invicto ruso Aleksei Papin (en el tercero, en Voronezh, Rusia), y sucumbió ante Ulrich por descalificación en el noveno, por el cetro nacional.

En su última presentación, Aumada viene de destruir a William Céspedes y está listo para conquistar la corona frente a Pablo Farías, en pelea que promete ser de toma y daca y con el nocaut rondando en cada cruce.

Los otros Farías con duros rivales

Por otra parte, en el principal combate complementario, el invicto juninense Fernando “Manzana” Farías (diez peleas, todas ganadas, cuatro por nocaut), se medirá en pelea de la divisional súper welter y a seis rounds, con el dominicano radicado en Munro (Buenos Aires), Félix “Jay Jay” Vargas, cuyo récord es de un empate, tres derrotas y 7 victorias, dos antes del límite.

Además, en otra de las atracciones de la noche de los hermanos del barrio juninense "Almirante Brown", en batalla encuadrada en la división superwelter, el otro invicto local Marcelo “Tecla” Farías (ganó sus ocho peleas), actual Nº 10 del ranking argentino superwelter, chocará a seis capítulos contra el porteño Germán “El Martillo” Peralta, cuyo récord es de dos empates, 5 triunfos y 5 reveses.

En tanto, el ascendente amateur Juan Ignacio "Juani" Farías, hermano de los tres profesionales citados y próximo a pasar al terreno rentado, enfrentará a Diego Hernández, experimentado exponente de la ciudad de Lincoln.

Hoy se realizará el pesaje oficial de los pugilistas profesionales que le darán vida a la estelar velada de mañana en el "Raúl Germán ´Chuni" Merlo" del Club Ciclista Juninense.



Benítez-Córdoba y más figuras

En el otro combate profesional de la "Noche de los Farías", el bonaerense doble campeón latino, Germán “El Correntino” Benítez (dos derrotas, una pelea sin decisión y 20 triunfos, 9 por fuera de combate), se enfrentará a su coterráneo Daniel “Zorrito” Córdoba (tres caídas, una batalla sin decisión y 9 victorias, 2 por KO), en batalla en la cual estará en disputa el título latino ligero de la Organización Mundial de Boxeo, actualmente vacante.

Benítez, nacido en Escobar hace 27 años, ex campeón latino ligero y superligero OMB y actual Nº 15 del ranking mundial ligero OMB y Nº 2 argentino superligero, inició su campaña superando a varios rivales, entre los que se destacan el entrerriano Diego Chaves, el bonaerense Jonathan Eniz (en decisión dividida y luego por nocaut técnico en el segundo asalto), el santafesino Diego Báez y el cordobés Sergio Priotti.

Posteriormente, el 5 de marzo de 2016, destronó al bonaerense Horacio Cabral por nocaut en el noveno por el título latino ligero interino OMB en Garín (Buenos Aires), diadema que retuvo sobre el brasileño Leandro Mendes Pinto en fallo unánime, pero cedió luego a manos del pampeano Sergio Gil, por nocaut técnico en el cuarto.

Luego, despachó al santafesino Néstor Maidana, al propio Chaves en la revancha, dominó al santafesino Daimián Yapur, y tras caer ajustadamente con el mendocino Elías Araujo, el pasado 23 de diciembre dominó al bonaerense Martín "Principito" Coggi en fallo unánime y se alzó con el cetro latino superligero OMB en la ciudad bonaerense de Ranchos.

Ahora se las verá con Córdoba, nacido Tres Arroyos hace 23 años, quien tras vencer a sus primeros oponentes solo cayendo frente al santafesino Hugo Santillán, el catamarqueño Javier Herrera y el cordobés Héctor Sarmiento,

Además, hilvanó seis triunfos, entre los cuales noqueó al bonaerense Martín Ruíz en el sexto asalto y viene del 19 de junio doblegar al sureño Carlos Santana en fallo unánime en su ciudad, Comodoro Rivadavia (Chubut), así que llega a nuestra ciudad listo para su mejor triunfo.

Duelos amateurs por boxeo de Primera Promocional

La velada se complementará con un nutrido número de combates amateurs con los mejores créditos de la zona, en la temporada regreso del ciclo Boxeo de Primera Promocional, que será transmitido en vivo a través de TyC Sports Play (www.tycsportsplay.com) a partir de las 20.

Las peleas entre aficionados que completarán la amplia programación, serán estas:

Cristian Morales (Junín) vs. Ezequiel Moore (Salto).

Juan Burgos (Junín) vs. Enzo Guerrero (Ameghino)

Ariel Verggini (Junín) vs. Richard Moore (Salto).

Agustín Burgos (Junín) vs. Guzman Roberto (Ameghino).

Cristian Castillo (Junín) vs. Rodrigo Villanueva (Buenos Aires)

Adana Pons vs. Nahir Mosquera, ambas de Buenos Aires.