Otro triunfo y consolidación de invicto de “La indiecita” López

En el principal combate complementario de la velada “Gala de boxeo en invierno 3” realizada el sábado 25 en el Hotel Mónaco de Villa Carlos Paz, Córdoba, la invicta campeona argentina mosca, la juninense Anahí “La Indiecita” López (50,400), se impuso por puntos en ocho asaltos (fallo unánime) a la rionegrina de San Carlos de Bariloche, Virginia Noemí “La tigresa” Cárcamo (51,500).

Fue en una pelea no titular que la juninense ganó con lucimiento y claridad, apoyada en su velocidad, desplazamientos y combinaciones, con esta decisión de los jurados: 80 a 72, 79 a 76 y 79 a 73 para la imbatida de nuestra ciudad, ahora dirigida por Jorge Alberto Carballo.

Cumpliendo una muy buena labor, la de nuestra ciudad doblegó en forma indiscutida en las tarjetas a la tan voluntariosa como limitada rionegrina, en ocho vueltas que dominó casi de principio a fin.

Apenas el quinto fue parejo y fue sin dudas el que le dieron ganado dos de los jurados a Cárcamo, quien pudo llegar al rostro ajeno con algunos golpes abiertos.

Pero, antes y después, una veloz, certera y lúcida López manejó las tres distancias con sus piernas, entró, combinó hasta tres golpes por vez, arriba-abajo, y salió indemne de los múltiples cruces que propuso desde su posición de contragolpeadora.

“La indiecita” ganó el resto de los asaltos, que hizo suyos por un punto, marcándole ambos pómulos a su rival a causa del exacto y profuso castigo que le infligió a la del Sur.

De ahora en adelante, se impone una esperada pelea por el título argentino mosca entre Anahí López con la invicta santafesina radicada en Campana (Buenos Aires), Anyelén Espinosa, frustrada hace poco por haberle avisado a “La Peke” poco tiempo antes de esta fecha, según los propios dichos de esta última en su cuenta de Facebook.

Con este nuevo éxito, Anahí López subió su palmarés rentado a 13 triunfos(uno antes del límite) y un empate, mientras que la sureña Cárcamo quedó con cuatro triunfos (uno por nocáut), tres empates y siete derrotas, una antes de lo pactado.

Yamil Peralta debutó noqueando

El dos veces representante olímpico argentino, Yamil Peralta (90,400), hizo de la mejor manera su debut en el profesionalismo ortodoxo, al vencer por nocáut efectivo en el tercer asalto al santiagueño Iván Cisneros (85), en otro de los combates salientes de la programación de anteanoche.

En el otro pleito estelar, en combate revancha, el campeón sudamericano pluma, el cordobés Alan Lúques Castillo (56,700) se volvió a imponer por puntos en 12 asaltos al puntano Esteban Stodulsky (mismo peso) y retuvo su corona. La expectativa por ver al talentoso bonaerense que compitió con buen suceso en dos olimpíadas (Londres 2012 y Río 2016) fueron colmadas completamente ya que desde el primer campanazo del pleito pactado a seis róunds impuso su superioridad y favoritismo sobre el bravo Cisneros, que poco pudo hacer.

Yamil manejó los tiempos y la distancia pegando a discreción y evadiendo los pocos arrestos de su rival. El olímpico distribuyó bien el castigo abajo y arriba y rápidamente notó que en las partes blandas, el de Santiago sentía las manos. Y fue así que, al minuto y 54 segundos del tercer round, un gancho zurdo a la zona hepática, puso en la lona a Cisneros, quien no pudo vencer la cuenta de 10 mientras que desde su esquina volaba la toalla.

Por su parte, Lúques Castillo cumplió ante Stodulsky una mejor actuación que en abril en Villa Mercedes cuando ganó en fallo mayoritario. En esta oportunidad, sus piernas, su velocidad y combinaciones (aunque con algunas lagunas) fueron suficientes para frustrar en la mayor parte de la pelea al enjundioso puntano, cuyo corazón y valentía no alcanzaron para nivelar.

La victoria del cordobés llegó con estas tarjetas: 118,5-114,5 (Argentino García); 118-112,5 (Fernando Caruncho) y 118,5-113 (José Sánchez Rosado). Arbitró Víctor Correa.

En el resto de las batallas de la velada de Villa Carlos Paz, estos fueron los resultados:

Rodrigo Coria (67 kilos) le ganó por puntos tras cuatro intensos róunds y en fallo unánime a Yoel Peralta (66,700)

Stéfano Aráoz (61,300) también superó, en decisión mayoritaria de los jueces, a Franco Jaime (60,600), luego de cuatro asaltos.

No pelearon Emiliano Vivias vs Víctor Exner, ya que este último (insólitamente) no trajo su licencia al día con la revisación médica anual.