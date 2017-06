Adrien Broner aspira a poder combatir contra los mejores

UNO DE SUS VENCEDORES FUE EL "CHINO" MAIDANA

Cuando Mikey García fue mencionado a Adrien Broner hace unas semanas como un posible oponente para una pelea en julio, "The Problem" Broner lo aceptó. Ganar buen dinero para su próxima pelea obviamente ayudó, pero el espíritu competitivo de Broner lo inspiró a aceptar la pelea de García después de pasar los últimos tres meses viendo a Keith Thurman, Danny García, Shawn Porter, André Berto, Errol Spence Jr. y Kell Brook participar en peleas difíciles.

Broner (33 victorias, 24 antes del límite y dos derrotas, una de ellas ante el argentino Marcos René Maidana) y García (36 peleas, todas ganadas, 30 por fuera de combate), un nativo de Oxnard, California, sostendrán un combate el 29 de julio. Showtime televisará su pelea de 12 asaltos, en un lugar por determinar.

“Acabo de ver dos peleadores dar un buen show y estamos listos para poner otro gran espectáculo de boxeo”, dijo Broner durante una reciente conferencia telefónica. “Estoy cansado de sentarme y ver a todos los demás pelear entre sí… Quiero pelear contra lo mejor también. Así que hagámoslo”.

El púgil de 27 años, Broner, que ha ganado títulos mundiales en cuatro diferentes categorías de peso, ha quedado impresionado por el ascenso de García hacia el estrellato. García se convirtió en campeón en una tercera división cuando noqueó a Dejan Zlaticanin (22-1, 15 KO), en el tercer round para ganar el título ligero del CMB el 28 de enero en el MGM Grand de Las Vegas.

En su pelea de regreso, García noqueó a Elio Rojas (24-3, 14 KO) en el quinto round el 30 de julio en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. Con la victoria sobre Rojas, García cortó 30 meses de inactividad.

Broner superó a Adrian Granados (18-5-2, 12 KO) por decisión dividida en su última pelea, efectuada el 18 de febrero en el Centro Cintas de la Universidad en Cincinnati. Varios sitios de apuestas de deportes en Internet han instalado a García como favorito sobre Broner, a pesar de que García se moverá de 135 libras a 140 para encontrarse con un oponente que ha sido campeón en 147 libras.

“He visto a Mikey Garcia subir”, dijo "The Problem" Broner. “Él surgió en el mismo tiempo en que subí. Siempre quiero pelear contra lo mejor. La mejor pelea, lo mejor y eso es lo que está pasando hoy. Esta pelea creo que va a ser una pelea tremenda, y voy a traer mi juego ‘A’. Sé que mucha gente probablemente me está descartando, pero estoy en el juego”, cerró el estadounidense.