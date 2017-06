Marcelo "Tecla" Farías se prueba hoy frente al zarateño Jorge Alberto Valdez

BOXEO, EN NUESTRA CIUDAD

Una nueva velada de boxeo profesional y amateur habrá de realizarse hoy desde las 21.45 en el amplio salón del Club Atlético Mariano Moreno de nuestra ciudad, organizada por los entrenadores locales Oscar Farías y Norberto "Canilla" García, cuyos pupilos van a medirse con rivales de otros gimnasios locales (dirigidos por Luis "Cuty" Barrera y José Cordobés Guevara) y de poblaciones vecinas.

La batalla de fondo entre rentados será animada por el ascendente Marcelo "Tecla" Farías, del gimnasio "Oscar Natalio ´Ringo´ Bonavena" de nuestra ciudad, y Jorge Alberto Valdez, de Zárate.

El visitante, ganó tres batallas profesionales, una antes del límite, y perdió dos veces, una por nocáut, precisamente en el mismo gimnasio de San Martín ante Fernando Ezequiel Farías, hermano de Marcelo, el 4 de octubre de 2015.

Tras esa batalla, el púgil zarateño solo combatió, y perdió, el 9 de diciembre de 2015, ganándole por puntos a Miguel Ángel Argüello, no combatiendo más desde entonces, por lo cual en la pelea a cuatro asaltos prevista frente a Marcelo Farías, reaparecerá en los cuadriláteros.

Varias peleas de aficionados

En cuanto a los preliminares, los confirmados son: Javier Dingianni vs. Ángel Pesce; Ariel Verggini vs. Julián "El rayo" Bocardo; Walter Blaiotta vs. Daniel Seitún, todos exponentes de Junín; Néstor "Tito" Abdalah, campeón provincial, ante Marcos Lucero (de Zárate); Jonatan E. Durand confrontará con "Pisculichi" Olguín, en otro duelo de juninenses; Julián "Pollo" Moran, también campeón bonaerense, frente al zarateño Nicolás González, y Cristian Morales ante un rival a designar.

Este buen festival pugilístico contará con la fiscalización de la Comisión Municipal de este deporte, que encabeza Pedro Luis Riera.