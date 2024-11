Ganó Los Indios y perdió San Martín

San Martín no pudo anoche con Colón en Chivilcoy y perdió 84 a 78. El Celeste tanteó el juego en el primer tiempo y vio que no podía. Fue lo suficientemente inteligente para conservar la diferencia de goles a favor. Clave para el futuro.

Los Indios iba bien en Pergamino y se le complicó el partido en el último cuarto. Pero tuvo capacidad para resolver el juego a su favor y cerrarlo de acuerdo a los manuales. Triunfo importantísimo por 84 a 78 para pelear una plaza directa al Federal.

Ayer

Colón 85 vs San Martín 68

Argentino 91 vs Boca Tigre 57

Comunicaciones 78 vs Los Indios 84

Estudiantes 80 vs Náutico 60





Fecha 13 (15/11)

Los Indios vs Estudiantes

San Martín vs Náutico San Pedro

Colón vs Argentino

Boca Tigre vs Comunicaciones

Fecha 14 (22/11)

Náutico vs Los Indios

Argentino vs San Martín

Comunicaciones vs Colón

Estudiantes vs Boca Tigre



Goleadores

Erbel De Pietro (C) 250

Agustín Acuña (SM) 211

Felipe Sánchez (NSP) 211

Rodrigo Bravo (NSP) 200

Sebastián Calvo (BT) 178

Federico Aldama (NSP) 172

Franco Lombardi (SM) 157

Juan Bruno (ELP) 155

Lucas García Cano (AP) 154

Bautista Arrascaete (CLI) 149

Michelle Castro (ELP) 146

Manuel Canosa (COMU) 141

Santino Mitidieri (ELP) 140

Santiago Bornic (CLI) 137

Ammiel Márquez (SM) 129

Joaquín Netto (CLI) 127

Santiago García Cano (AP) 127

Matías Colliard (AP) 126

Denis Bossarelli (C) 122

Francisco Coronato (SNP) 122

Santiago Giraudo (SM) 121

Stéfano Denicio (C) 120

Adrés Rolandelli (C) 120