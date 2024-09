Los Indios goleó a Boca del Tigre

Los Indios no dejó dudas en Belén de Escobar y aplastó a Boca del Tigre por 102 a 49 sumando su segunda victoria consecutiva en el torneo prefederal de clubes de básquetbol.

El Canario manejó de movida el partido a gusto y paladar, logrando una contundente victoria en un torneo que se juega por puntos y goles.

La semana que viene Los Indios tiene un juego chivo en su casa ante Colón de Chivilcoy. Detalle.

La fecha

San Martín 72 vs Comunicaciones 57.

Colón 82 vs San Pedro 75.

Argentino 75 vs Estudiantes 73.

Boca Tigre 49 vs Los Indios 102.

Fecha 3 (6/9)

Los Indios vs Colón.

Náutico vs Argentino.

Estudiantes vs Comunicaciones.

San Martín vs Boca-Tigre.

Fecha 4 (8/8)

Argentino vs Los Indios.

Estudiantes vs San Martín.

Comunicaciones vs Náutico.

Colón vs Boca Tigre.

Fecha 5 (13/8)

San Martín vs Colón.

Boca Tigre vs Argentino.

Los Indios vs Comunicaciones.

Náutico vs Estudiantes.

Fecha 6 (20/9)

Estudiantes vs Los Indios.

Náutico San Pedro vs San Martín.

Argentino vs Colón.

Comunicaciones vs Boca Tigre.

Fecha 7 (27/9)

Los Indios vs Náutico.

San Martín vs Argentino.

Colón vs Comunicaciones.

Boca Tigre vs Estudiantes.

Fecha 8 (4/10)

Los Indios vs San Martín.

Colón (CH) vs Estudiantes.

Argentino vs Comunicaciones.

Boca Tigre vs Náutico.

Fecha 9 (11/10)

Los Indios vs Boca Tigre.

San Martín vs Comunicaciones.

San Pedro vs Colón.

Estudiantes vs Argentino.

Fecha 10 (18/10)

Colón vs Los Indios.

Argentino vs Náutico.

Comunicaciones vs Estudiantes.

Boca Tigre vs San Martín.

Fecha 11 (27/10)

Los Indios vs Argentino.

San Martín vs Estudiantes.

Náutico vs Comunicaciones.

Boca Tigre vs Colón.

Fecha 12 (1/11)

Colón vs San Martín.

Argentino vs Boca Tigre.

Comunicaciones vs Los Indios.

Estudiantes vs Náutico.

Fecha 13 (8/11)

Los Indios vs Estudiantes.

San Martín vs Náutico San Pedro.

Colón vs Argentino.

Boca Tigre vs Comunicaciones.

Fecha 14 (15/11)

Náutico vs Los Indios.

Argentino vs San Martín.

Comunicaciones vs Colón.

Estudiantes vs Boca Tigre.

Goleadores

Santiago Bornic (CLI) 47 Federico Aldama (NSP) 45 Felipe Sánchez (NSP) 41 Bautista Arrascaete (CLI) 36 Ammiel Márquez (SM) 30 Erbel De Pietro (C) 30 Agustín Acuña (SM) 29 Juan Bruno (ELP) 29 Ema Marínez Jahns (CLI) 29 Federico Diaz (COMU) 28

TAMBURINI: “Trabajamos mucho para esto”

En declaraciones con el periodista Matías Bravo de Radio X Pilar, Tamburini dijo al finalizar el partido: “No es fácil arrancar ganando dos partidos de visitante seguidos, pero la verdad que trabajamos muchísimo en la pretemporada para llegar a este momento. Estoy muy contento, me siento identificado con este plantel y vamos a seguir trabajando para conseguir más victorias.

La idea de juego es presionar los 40`, a veces se puede y otras no. Pero siempre se intenta. Esto para nosotros es fundamental porque nos permite meter puntos fáciles con las perdidas de ellos.

Nosotros este partido y todos los tomamos con la misma seriedad y responsabilidad. Teníamos poca información del rival. Los felicito por el esfuerzo que hicieron hoy y que vienen haciendo. Fue un digno rival y fue un gusto haber podido estar en esta cancha”.