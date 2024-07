Los Indios campeón de la categoría U21

Los Indios obtuvo anoche el título de la categoría U21 del torneo Apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Se impuso como visitante a Argentino por 80 a 68, y festejó largamente con el trofeo obtenido.

Gran partido de Guido Pinelli y Renzo Yópolo, acompañados por Ramiro Mosca, Juan Clavell y Santiago Fabrizio.

Argentino no perdía desde el Apertura “Raúl Germán Chuny Merlo” e iba por el pentacampeonato.

Hoy, en el Coliseo

Esta tarde-noche se juega el desquite de la final de la categoría U17 donde Ciclista –que gana la serie 1 a 0- recibe a Argentino.

El partido va a las 21.30 con arbitraje de Luciano Maidana, Franco Daiub y Lautaro Álvarez.

Anoche

3°Juego final de U21

U21 Argentino 68 (1) – Los Indios 80 (2)

Hoy

2° Final de U17

Club Ciclista

19.30 U17 Ciclista (1) – Argentino (0)

Sábado 13

3° Juego final de U17

Desarrollo de play off

U21

Final: Argentino 68 (1) vs Los Indios 80 (2)

U17

Final

Argentino (0) vs Ciclista (1).