Se completaron las fechas que estaban postergadas

El minibásquet se puso al día este fin de semana con los partidos que estaban potergados. Los chicos no vuelven a jugar hasta el sábado 29 del corriente por el fin de semana largo que se avecina. Detalle:

Resultados

Cancha Argentino

u12 Argentino B 8 vs Porteño A 83

u10 Argentino B 22 vs Porteño 36

u12 Argentino B 0 vs Porteño B 20

Cancha San Martín

u13 San Martín 48 vs Argentino 52

u10 San Martín 8 vs Argentino A 56

u12 San Martín 48 vs Argentino A 60

Cancha 9 de Julio

u13 9 de Julio 49 vs Los indios A 66

u12 9 de Julio 20 vs Los indios A 0

u10 9 de Julio 32 vs Los indios 15

Cancha Los Indios

u13 Los Indios B 74 vs El Linqueño 78

u12 Los Indios B 20 vs El Linqueño 0

Cancha Club Junín

u10 Club Junín 20 vs El Linqueño 0

Decimoprimera fecha (29-6)

Argentino A vs Argentino B

9 de Julio vs Social

San Martín vs Cavul

Sarmiento vs El Linqueño

Porteño vs Alsina

Junín/CLI B vs Ciclista

Libre: Los Indios A

Decimosegunda fecha

Ciclista vs Porteño

Alsina vs Sarmiento

El Linqueño vs San Martín

Cavul vs 9 de Julio

Social vs Argentino A

Argentino B vs CLI A

Libres: Junín/CLI B.