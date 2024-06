Los Celtics reciben a Dallas Mavericks en el primer encuentro de la serie final

Las finales de la temporada 2023/24 de la NBA arrancan hoy jueves con el duelo entre los campeones del Este y el Oeste: Boston Celtics y Dallas Mavericks, respectivamente.

Todos los partidos se podrán ver a través de ESPN y Star + y cómo cada año, la serie que definirá el anillo de campeón es al mejor de siete partidos, con lo cual la primera franquicia en lograr cuatro victorias, se coronará campeona.

Esta noche arranca la serie definitoria en el TD Garden de la ciudad de Boston. Los Celtics fueron el mejor equipo de la temporada regular, con un récord de 64 victorias y solo 18 derrotas, por eso tienen la ventaja de local.

Luego viajarán a Dallas para jugar dos partidos en el American Airlines Center y de haber un hipotético juego 7, los Celtics de Jayson Tatum y Jaylen Brown definirán el título en casa.

Programa de la serie final

El cronograma oficial de partidos de la final de la NBA 2023/2024, es el siguiente.

Juego 1: Boston Celtics vs. Dallas Mavericks, hoy a las 21.30 en el TD Garden de Boston.

Juego 2: Boston Celtics vs. Dallas Mavericks, el domingo 9 a las 21 en el TD Garden.

Juego 3: Dallas Mavericks vs. Boston Celtics, el miércoles 12 en el American Airlines Center de Dallas, a las 21.30.

Juego 4: Dallas Mavericks vs. Boston Celtics, el viernes 14 en el American Airlines Center de Dallas, desde las 21.30.

Juego 5 (si es necesario): Boston Celtics vs Dallas Mavericks, el lunes 17 de junio a las 21.30 en el TD Garden de Boston.

Juego 6: Dallas Mavericks vs, Boston Celtics, el jueves 20 de junio en el American Airlines Center de Dallas, a las 21.30, si es que la serie no se definió antes.

Juego 7 (de ser necesario): Boston Celtics vs, Dallas Mavericks, el domingo 23 de junio en el TD Garden de Boston, con inicio a las 21.