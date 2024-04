Ganaron Los Indios y Rivadavia

Anoche se impusieron a Argentino y Club Junín. Detalle:

Anoche

U15 - Los Indios "B" 41 - Argentino "B" 72

Mayores – Junín 51 – Rivadavia 76

Mayores - Los Indios 86 – Argentino 49

Hoy

Club Ciclista

U15 - Ciclista - Cavul "A"

U21 - Ciclista – Cavul.

GOLEADORES

Damián Martínez (9J) 60

Pablo Panetta (DB) 55

Sebastián Bongiorni (9J) 50

Joaquín Larzábal (CAEL) 48

Lucas Barrera (CAV) 46

Martín Loncar (CAA) 43

Damián Martínez (9J) 43

Kevin McAllister (CAEL) 42

Facundo Meehan (CAA) 40

MINIBÁSQUET

Arranca mañana

9.30 Club Junín vs Sarmiento

9.30 Ciclista vs San Martín

9.30 Alsina vs 9 de Julio

9.30 El Linqueño vs Argentino A

9.30 Cavul A vs Los Indios A

9.30 Argentino B vs Social

11.30 Los Indios B vs Sarmiento

Libre: Porteño