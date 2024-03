Ciclista no pudo con Ameghino de Villa María

Ciclista hizo un buen partido anoche en Villa María, pero no pudo en el cierre contra Ameghino y perdió 86 a 81-

Al primer cuarto Ciclista lo arrancó bien y lo terminó mal. Por momentos se lo llevó puesto con una extraordinaria tarea de Aaron Pablo, pero nunca lo pudo liquidar. Siempre le dio una y mil oportunidades al local de rehabilitarse.

Ni que hablar en el cierre. No solamente porque le dejó seis segundos a su oponente para que atacara, sino porque defendió mal ese cierre y recibió un triple de Renzo Giacone al unísono de la chicharra: 22-24.

Y el segundo cuarto fue un calco del primero, pero con final distinto. Ciclista lo tuvo para cachetearlo con más de Aaron Pablo y una mano de Nicolás Reynoso. Pero en el cierre defendió mal dos ofensivas y, cuando pudo cerrar más arriba, Jonatan Basualdo erró los dos simples: 41-42.

En el arranque del segundo tiempo, Ameghino pegó primero empujado por una gran labor de Juan Abeiro.

No fue sino después del minuto de Daniel Jaule que el equipo entendió que tenía que hacerse fuerte en la pintura y soltarse en la ofensiva. Ciclista fluyó en la cancha y dio vuelta el juego 50-55.

Pero otra vez se quedó sin nafta. Dos triplazos consecutivos de Fermín Thygesen pusieron arriba a Ameghino que esta vez quebró el juego con un 65 a 63.

Más allá de esto, Ciclista tuvo la última bola para empatar y no la pudo definir.

Ciclista se complicó en el arranque de los diez minutos finales. Tomó tiros apresurados, no defendió el perímetro y fue cediendo terreno de a poco, al ritmo que Ameghino aprovechaba los errores para meter la pelota en la canasta. Jaule pidió un tiempo muerto en el momento justo. Salieron los jugadores para atacar y se enredaron con la bola en la ofensiva. Contragolpe y más diferencia local.

Más allá de que en el cierre el Verdirrojo intentó la heroica (se puso a 3 a 52 segundos), su suerte estaba echada. Ameghino liquidó el pleito de acuerdo a los manuales y también se quedó con la diferencia por si hay desempate (ya había ganado la ida en Junín).

Anoche

Ameghino 86 vs Ciclista (J) 81

Rocamora 84 vs Quilmes (Mdp) 71

Echagüe 73 vs Montmartre 84

22 Jachal (Sj) 61 vs Barrio Parque 84

Hoy

20 Lanús vs Pilar

21 San Isidro vs Salta Basket

Lunes 25

21 Lanús vs Pilar

21 San Isidro vs Salta Basket

Martes 26

21 La Unión (C) vs Quilmes (Mdp)

21 Colón (Sf) vs Montmartre

22 Pico Fc vs Ciclista (J)

Miércoles 27

21 Sp. Suardi vs Salta Basket

21 Echagüe vs Independiente (Sde)

22 Jachal (Sj) vs Atenas (C)

Jueves 28

21 Pico Fc vs Pergamino Básquet

21 Ameghino vs Racing (Ch)

21 Gimnasia (Lp) vs Villa Mitre (Bb)

22 Provincial (R) vs Quilmes (Mdp)

22 Hispano vs Dep. Viedma

22 Villa San Martín vs Montmartre

Los Play Off

El campeonato tiene esta forma de disputa: Los cuatro primeros equipos clasificados en la tabla posicional, esperan en cuartos de final.

En primer lugar hay play in por dos plazas. Lo juegan los equipos ubicados en los puestos 11 al 14 de la siguiente manera: 11-12 a un solo partido en el estadio del mejor clasificado. El ganador pasa y ocupa el lugar 11. El perdedor jugará contra el ganador de los equipos ubicados 13 y 14 por el lugar número 12.

Luego comienza la reclasificación al mejor de tres partidos. El primer juego se disputa en la cancha del peor equipo clasificado. Cruces: 5-12, 6-11, 7-10 y 8-9.

Los ganadores van por los cuartos de final, contra los equipos que esperaban, en desventaja de localía.

Ciclista en marzo