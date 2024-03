Argentino cayó ante Obras Sanitarias

Argentino hizo un buen juego, pero no pudo contra el peso específico de Obras que contó además con el indiscreto apoyo de los alisios capitalinos para torcer el rumbo de la historia.

Argentino tuvo un buen primer tiempo. En el balance entre buenas y malas sacó un aprobado. Por eso lo ganó 42-20 en un sprint final impresionante liderado por Manny Payton.

Después hubieron turbulencias en el juego para un equipo juninense que nunca alcanzó a nivelar, pero tuvo la virtud de aprovechar los errores de su oponente de turno para poder quebrar la resistencia sobre el cierre del primer tiempo.

Un doble de Franco Smaniotti fue anulado porque lanzó a la canasta después de la chicharra, lo que hubiera sido un injusto empate parcial de Obras Sanitarias.

Payton lideró al Azul, apuntalado de afuera por dos triplazos de Juan Cangelosi y otro de Santino Romegiali.

Durante el tercer cuarto el Turco pudo mantenerse a flote, pero no por una buena defensa sino por la perseverancia para mantener el goleo alto. La aparición de Michael D'Souza Poole con tres triples consecutivos le dio vida para mantenerse ganador 61-58 a diez minutos del final.

En el último cuarto Argentino se quedó sin nafta. Solo hizo seis puntos. Tiró por la borda el esfuerzo hecho durante todo el juego donde lo tuvo como protagonista mandando en el marcador.

Obras no erró. Conocedor de la cancha, apostó a los “caraduras” del equipo para quebrar el resultado. Ese fue Juan Pablo Venegas Schaefer. Después Cerminatto, Smaniotti y Jeffrey Oluwatosin Solarín hicieron el resto.

Mañana Argentino cierra la gira de seis partidos en calidad de visitante. Juega en Vicente López, ante Atlético Platense.

Hoy

11.30 Ferro vs Olímpico (Lb)

21 Unión (Sf) vs Quimsa

21 Oberá vs San Lorenzo

22 Regatas (C) vs Riachuelo (Lr)

Domingo 3/3

20 Platense vs Argentino (J)

21 Zárate Basket vs Oberá

Lunes 4/3

21 Peñarol (Mdp) vs Olímpico (Lb)

21 Gimnasia (Cr) vs San Martín (C)

Martes 5/3

21 Independiente (O) vs San Lorenzo

21 Ferro vs La Unión Fsa.

Miércoles 6/3

22.10 Platense vs San Martín (C)

Argentino en marzo

01/03 Obras vs Argentino

03/03 Platense vs Argentino

12/03 Argentino vs Ferro

24/03 Argentino vs Regatas

26/03 Argentino vs Olímpico

31/03 Argentino vs Unión SF