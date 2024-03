Triunfazo de Ciclista Juninense en Viedma

Ni la lluvia, ni las goteras que retrasaron el partido más de una hora, pudieron con la eficacia de Ciclista Juninense en Viedma.

El Verdirrojo le ganó de punta a punta a Deportivo por 81 a 73, en un partido que lo tuvo como protagonista toda la noche.

Ciclista maniató defensivamente a Deportivo Viedma y lo atacó permanentemente con ofensivas claras y tomando lanzamientos claros a la canasta.

Esto le permitió al Verdirrojo ser amplio dominador del juego ante uno de los candidatos punteros del certamen de ascenso.

Ahora Ciclista viene al Coliseo, donde el martes que viene recibe la visita del club de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Anoche

Colón (Sf) 63 vs San Isidro 70

Rivadavia (Mza) 54 vs Gepu 53

Pilar 71 vs Rocamora 72

Ameghino 90 vs Hispano 55

Hoy

20 Pico Fc vs Racing (A)

21 Montmartre vs Jachal (Sj)

21 Independiente (Sde) vs Amancay (Lr)

Domingo 3/3

21 Provincial (R) vs Hispano

21 Pergamino Básquet vs Gimnasia (Lp)

21 Dep. Norte vs Atenas (C).

Ciclista en marzo