Batacazo de Los Indios ante Belgrano

Los Indios le hizo un partidazo a Belgrano de San Nicolás. No solamente le ganó, sino que le sacó el invicto que ostentaba tras 8 fechas sin conocer la derrota.

Fue 69 a 63 con un gran planteo defensivo que sostuvo durante todo el cotejo. El juego fue parejo en todo su desarrollo y en el cierre recién lo pudo quebrar el Canario.

Gran partido de Martín Yonnaguer, Franco Farina y Guido Pinelli. Impecables.

Ahora el Canario deberá asegurar el segundo puesto el próximo domingo en Pergamino, ante Argentino, aunque se especula que jugarán todos el viernes para evitar perspicacias.

Zona “A”

Fecha 9

El Linqueño 74 vs Cavul 66

Comunicaciones 97 vs Regatas 100

Defensores vs Somisa (hoy)

Fecha 10 (viernes 27)

Somisa vs Comunicaciones

Cavul vs Defensores

Regatas vs El Linqueño

Zona “B”

Fecha 9

San Martín 69 vs Argentino 65

Los Indios 69 vs Belgrano 63

Sacachispas vs Social (hoy)

Fecha 10 (viernes 27)

Belgrano vs Sacachispas

Social vs San Martín

Argentino vs Los Indios (domingo 29)

Goleadores

Santiago Bornic (CAEL) 207

Nicolás Payero (CAVUL) 163

Martín Gandoy (COMU) 155

Carlos Baez (RSN) 154

Alejandro Astudillo (SR) 150

Gerónimo Ramallo (SOM) 144

Franco Lombardi (SM) 132

Aimar Chemile(CAEL) 131

Guido Pinelli (CLI) 131

Octavio Lagger (BSN) 131

Matías Rosas Castaño (R) 129

Nicolás Ferreyra (BSN) 127

Genaro Calcaterra (BSN) 124

Noé Grunale (AP) 122

Ezequiel Mazzeo (DR) 120

Federico Bornic (CAV) 117

Nicolás Rodríguez (RSN) 116

Patricio Rodríguez (RSN) 111

Santino Lasagna (COMU) 107

Lucas García Cano (AP) 105

Santiago Peralta (S) 102

Facundo Sáez (SACA) 101

Agustín Porta (DR) 100

Agustín Acuña (SM) 99

Ignacio Alimena (BSN) 99

Santiago Méndez (SACA) 98

Facundo Porta (DR) 91

Axel Berdún (S) 90

Nicolás Pastorino (CAV) 90.