Doble jornada de primera para esta noche

Esta noche continúa el campeonato clausura de la Asociación Juninense de Básquetbol con este cronograma de partidos:

Hoy

Club Junín

21 Mayores - Junín - Porteño

Club Unión

21 Mayores - Unión - Ciclista

Lunes 12

Club Argentino

19.30 U15 - Argentino "A" - San Martín

21.15 U19 - Argentino - San Martín

Club Cavul

21 Mayores - Cavul - Rivadavia

Club 9 de Julio

21 Mayores - 9 de Julio - Deportivo

Martes 13

Club Los Indios

19.30 U17 - Los Indios "A" - Sarmiento

21.15 Mayores - Los Indios - Sarmiento

Club Argentino

19.30 U17 - Argentino - San Martín

21.15 Mayores - Argentino - San Martín.

El dato

La delegación de Ciclista Juninense está varada en Uspallata, Mendoza. No pudieron seguir viaje por un accidente donde una cisterna de aceite derramó su contenido en la ruta y se cerró el paso Complejo Los Libertadores por una fuerte nevada del otro lado de la cordillera (en Chile).

El presidente Miguel Had tuvo que conseguir alojamiento en un hotel para el plantel que hizo noche en Mendoza, aguardando que hoy viernes mejoren las condiciones climáticas y se reabra el cruce fronterizo (en teoría a las 11 de la mañana) para poder participar del campeonato amistoso internacional en Quilpué. En la misma situación está la delegación de Rivadavia de Mendoza, el otro invitado al torneo.

Arranca el Final Four

Argentino organiza desde hoy el Final Four de U17, de la provincia de Buenos Aires. Vienen Quilmes de Mar del Plata, Unión de Mar del Plata, Atlético Pilar.

Hoy a las 19 juegan Quilmes de Mar del Plata vs Atlético Pilar. A las 21 Argentino vs Unión de Mar del Plata. Mañana sábado: A las 18 ganador de Quilmes-Pilar vs perdedor de Argentino-Unión. A las 20 ganador de Argentino-Unión vs perdedor de Quilmes-Pilar. El domingo desde las 10 el tercer puesto y luego la final.

Básquet femenino

El seleccionado juninense de básquet femenino U15 viajarán hoy a las 11 para disputar el cuadrangular final de la Copa Buenos Aires en el Dow Center de Bahía Blanca. El combinado local lo integran: Correa Joselina, Sánchez Cusano Carolina, Ferrari Berenice, Checchi Valentina, Cangelosi Francisca, González Paloma, Ferro Mora, Sagardoy Martina, Panzi Faustina, Ramallo Mía. Entrenador: Héctor A. Nigro. Asistente Kevin Front.

El cuadrangular se jugará entre las siguientes asociaciones: Berazategui; Ezeiza; Junín y Gral Pueyrredón. Mañana sábado 9, por la mañana, jugarán las semifinales y por la tarde la final. Luego se realizará la premiación.