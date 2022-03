Crhistian Boudet: “La buena campaña que venimos haciendo viene de la mano con lo que trabajamos”

Ciclista Juninense se reencontró con el triunfo ante Estudiantes de Concordia y sigue edificando una gran campaña en la Liga Argentina. Hablamos con Crhistian Boudet, que fue fundamental para el triunfo y nos comentó sus sensaciones.

Con respecto al partido ante Estudiantes, el interno dijo: “Creo que ayer lo principal fue la cabeza y la actitud desde que empezó el partido para salir fuerte y poder llevarnos el partido, en defensa le cortamos el contraataque que era su principal arma, mejoramos los porcentajes en ofensiva y el volumen de juego. Estamos contentos de ganar como local”.

Además el neuquino se mostró feliz: “Creo que la buena campaña viene de la mano de lo que trabajamos y entrenamos para poder lograr resultados. Desde el día uno que nos esforzamos mucho, estamos orgullosos del grupo humano que se formó”.

Para el futuro, Boudet analizó: “Sin dudas el objetivo sigue siendo quedar entre los 4 mejores y tener localía. La realidad es que ahora son todas finales y los partidos que vienen son rivales directos que definen puestos igual que nosotros. Vamos tranquilos, estamos trabajando para poder estar ahí en la lucha”.

Por último, el ex Tiro Federal analizó el próximo rival: “Sabemos que es un partido difícil de visitante porque ellos tienen jugadores de jerarquía, creo que para llevarnos el juego tenemos que entrar fuertes, a defender duro y no fallar en los detalles. Queremos pelear arriba y estamos muy bien”.

Hoy

20.30 Bahía Basket vs Lanús

21 Villa Mitre vs Rocamora

21.30 Villa San Martín vs Deportivo Norte

22 Independiente (Sde) vs Libertad

Martes 15

21 Quilmes vs Pergamino

Miércoles 16

21 Racing (Ch) vs Ciclista

21 Del Progreso vs Parque Sur

21.30 Villa San Martín vs Libertad

21.30 Deportivo Viedma vs Rocamora

Jueves 17

21 Estudiantes (Ola) vs Pergamino

21.30 Salta Basket vs Independiente (Sde)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Ameghino

Viernes 18

21 Independiente (O) vs Colón (Sf)

21 Del Progreso vs Rocamora

21.30 Deportivo Viedma vs Parque Sur

Sábado 19

11 Libertad vs San Isidro

21 Estudiantes (T) vs Independiente (Sde)

21 Gimnasia (La Plata) vs Quilmes

21 Jachal vs Ameghino

21.30 Ciclista vs Zarate

Domingo 20

20.30 Bahía Basket vs Parque Sur

21 Barrio Parque vs Colón (Sf)

21 Central (Ceres) vs Echagüe

Ciclista en Marzo

16/3 Racing CH vs. Ciclista

19/3 Ciclista vs Zárate Básquet

22/3 Bahía Basket vs Ciclista

23/3 Villa Mitre vs Ciclista

29/3 Ciclista vs Dep. Viedma

Ciclista en abril

3/4 Ciclista vs Quilmes MdP

8/4 Quilmes MdP vs Ciclista