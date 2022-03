Argentino de Junín prepara la gira por el norte del país

Argentino sale de gira esta semana. Tiene tres partidos complicados en el norte del país que buscará resolver favorablemente.

Arranca el jueves 19 en Formosa donde visitará a La Unión. Dos días más tarde baja hasta Corrientes para jugar ante el Club de Regatas y el lunes 21 cierra ante San Martín.

Hoy

21 Oberá Tc vs San Martín

21.30 Comunicaciones vs Regatas

Martes 15

21 Instituto vs Hispano

22 La Unión Fsa vs San Lorenzo

Miércoles 16

21.30 Comunicaciones vs San Martín

22 Riachuelo vs Platense

22.35 Quimsa vs Peñarol

Jueves 17

21.30 Atenas (Cba) vs Hispano

21.30 Regatas vs San Lorenzo

22 La Unión Fsa vs Argentino



Viernes 18

21 Boca vs Ferro

22 Quimsa vs Platense

22 Olímpico vs Peñarol

Sábado 19

11 San Martín vs San Lorenzo

20 Obras vs Hispano

21.30 Atenas (Cba) vs Oberá

21.30 Riachuelo vs Unión (Sf)

21.30 Regatas vs Argentino

Domingo 20

22 Olímpico vs Platense

Lunes 21

21 Boca vs Comunicaciones

21 Instituto vs Oberá Tc

21.30 San Martín vs Argentino

21.30 Atenas (Cba) vs Unión (Sf)

Martes 22

22 Peñarol vs Gimnasia (Cr)

Le resta a Argentino



Jueves 17

22 La Unión vs Argentino

Sábado 19

21.30 Regatas vs Argentino

Lunes 21

21.30 San Martín vs Argentino

Jueves 24

21.30 Argentino vs Gimnasia (C)

Sábado 26

21.30 Argentino vs Instituto

Miércoles 30

21.30 Argentino vs Quimsa

____________________________________

