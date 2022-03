Argentino volvió a sonreir ante Obras Sanitarias

Argentino logró rehabilitarse a expensas de Obras Sanitarias de la Nación. Fue con un final cómodo, por 94 a 83.

No arrancó bien el Turco. Enredado, confuso en su accionar. Quedó nueve abajo y Japez frenó el partido con un tiempo muerto computado.

A la cancha Juan Ignacio Rodríguez Suppi. Y a Argentino se le iluminó la cara. El equipo fluyó en la cancha, fue solidario en defensa, atacó y pasó al frente en un abrir y cerrar de ojos.

Cangelosi, Slider, Cooper y –por supuesto- Suppi apuntalaron el ataque con los triples y la efectividad en los simples fue determinante para cerrar el cuarto 25-18.

Muy buen segundo tiempo para el Azul. Liderado por Suppi, jugó e hizo jugar al resto. Gran pasaje de Pablo Alderete (un triple, dos dobles, dos simples), Cooper y más de Suppi fue suficiente para irse al descanso largo ganando 44 a 40. Y la diferencia no fue mayor porque Obras acertó hasta la última bola de afuera en manos de Alejo Digón.

La misma vieja historia para el arranque del segundo tiempo. Argentino arrancó con el freno de mano puesto. Obras lo pasó por arriba en un rato, tuvo que gastar un tiempo muerto de manera temprana y se complicó el partido. El único que estaba tranquilo era Chiche Japez, porque tenía el as de espadas en el banco.

Hasta que entró en el cierre Rodríguez Suppi y el Turco pasó a controlar el juego nuevamente. Fue notable lo de Jonatan Slider y lo de Suppi (dos dobles, tres simples) garantido.

Ya con el juego bajo control, Argentino comenzó a edificar una victoria segura. Quién otro que Suppi para manejar los hilos del equipo y marcarle el camino al triunfo.

Mucho más de Jonny Slider, una mano de Cangelosi y un estupendo final de Enzo Filipetti dieron por tierra con las aspiraciones del quinteto Tachero.

Hoy

21 Platense vs Olímpico

21 San Lorenzo vs Ferro

21 Unión (Sf) vs Atenas (Cba)

21.30 San Martín vs La Unión Fsa

Sábado 12

11 Oberá Tc vs Regatas

21.30 Argentino vs Riachuelo

Domingo 13

21 Gimnasia (Cr) vs Olímpico.