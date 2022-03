Ciclista se vengó de Estudiantes de Concordia

Ciclista Juninense jugó anoche un básquet sencillo, rápido y contundente para golear a Estudiantes de Concordia por 73 a 50.

Desde el primer cuarto no le dejó ninguna chance al quinteto Entrerriano cerrándole los caminos a la canasta con una defensa impecable y contragolpeándolo todo el tiempo.

Con un 43-21 prácticamente definió el partido en el primer tiempo. Tuvo trigo en el galpón para aguantar el chubasco del tercer cuarto y terminó con un cierre a toda orquesta.

Otro gran partido de Crhistian Boudet, bien acompañado por Manuel Lambrisca, Matías Sesto y Maximiliano Tamburini.

La semana que viene Ciclista viaja a Chivilcoy para enfrentar a Racing.

Anoche

Ameghino 87 vs Rivadavia (Mza) 83

Zarate 100 vs Estudiantes (Ola) 86

Ciclista 73 vs Estudiantes (C) 50

Villa San Martín 71 vs Barrio Parque 72

Salta Basket 97 vs Libertad 89

Deportivo Viedma 73 vs Lanús 65

Hoy

21 Racing (Ch) vs Estudiantes (Ola)

22 Parque Sur vs Gimnasia (La Plata)

22 Independiente (Sde) vs Jachal

Mañana

20 Colón (Sf) vs Barrio Parque

20.30 Villa Mitre vs Lanús

20.30 Central (Ceres) vs Deportivo Norte

21 Pergamino vs Estudiantes (C)

21 Estudiantes (T) vs Libertad



Domingo 13

20.30 Bahía Basket vs Rocamora

21 Echagüe vs Barrio Parque

21 Independiente (O) vs San Isidro

21.30 Zárate vs Estudiantes (C)

Lunes 14

20.30 Bahía Basket vs Lanús

21 Villa Mitre vs Rocamora

21.30 Villa San Martín vs Deportivo Norte

22 Independiente (Sde) vs Libertad



Martes 15

21 Quilmes vs Pergamino

Miércoles 16

21 Racing (Ch) vs Ciclista

21 Del Progreso vs Parque Sur

21.30 Villa San Martín vs Libertad

21.30 Deportivo Viedma vs Rocamora

Ciclista en marzo

16/3 Racing CH vs. Ciclista

19/3 Ciclista vs Zárate Básquet

22/3 Bahía Basket vs Ciclista

24/3 Villa Mitre vs Ciclista

29/3 Ciclista vs Dep. Viedma

Ciclista en abril

3/4 Ciclista vs Quilmes MdP

8/4 Quilmes MdP vs Ciclista.