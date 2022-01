Argentino recibe a San Lorenzo de Almagro

Argentino vuelve a ser local en la Liga Nacional de Básquet. A las 21.30 recibe la visita de San Lorenzo de Almagro.

Los Gauchos de Boedo llegan a esta instancia con una campaña interesante y un líder natural, Lucas Pérez, más la potencia de otro ex- Argentino -Agustín Pérez Tapia- y otros valores que le vienen rindiendo superlativamente.

El Turco no puede perder más terreno en la tabla posicional. Necesita ganar para reacomodarse de cara al futuro del campeonato.

Dirigen esta noche el platense Fabricio Vito, el capitalino Rodrigo Castillo y el bahiense Emanuel Sánchez.

Sospicio le dio el triunfo en la LDD

Juan Ignacio Sospicio le dio el triunfo a Argentino, anoche, por la Liga de Desarrollo. Estaban empatados en 61 (con un libre de Ramayo había igualado San Lorenzo a 15 segundos del final) y Sospicio metió un triple sobre la chicharra. Fue 64-61. El Turco corrió atrás toda la noche. En el último cuarto igualó en 53 y, precisamente con otro triple de Sospicio, se puso al frente 56-53. Después se fueron prestando el marcador hasta el cierre.

Anoche

Obras 80 vs Platense 71

Ferro 84 vs Gimnasia (Cr) 85

Hoy

21 Oberá Tc vs Olímpico

21.30 Argentino vs San Lorenzo

22 Riachuelo vs La Unión Fsa

Mañana

11 Ferro vs Unión (Sf)

21.30 Regatas vs Atenas (Cba)

Domingo 30

20 Hispano vs Instituto

21 Comunicaciones vs Olímpico

Lunes 31

21 Peñarol vs Unión (Sf)

21 Oberá Tc vs Riachuelo

21.30 San Martín vs Atenas (Cba)

Martes 1

21 Platense vs Instituto

Jueves 2

21 Gimnasia (Cr) vs Hispano

21 Peñarol vs Boca

21.30 Comunicaciones vs Riachuelo

22 La Unión Fsa vs Atenas (Cba)

Viernes 3

20 San Lorenzo vs Instituto

Sábado 4

21 Boca vs Obras

21.30 Regatas vs Platense

Fixture Turco

Febrero

Lunes 7

21.30 Argentino vs Ferro



Miércoles 16

21 Ferro vs Argentino



Viernes 18

21 Boca Jrs. vs Argentino

Marzo para Argentino

Martes 1

21.30 Argentino vs Oberá TC



Viernes 4

21 Peñarol vs Argentino



Domingo 6

21 Platense vs Argentino



Jueves 10

21.30 Argentino vs Obras



Sábado 12

21.30 Argentino vs Riachuelo



Jueves 17

22 La Unión vs Argentino



Sábado 19

21.30 Regatas vs Argentino



Lunes 21

21.30 San Martín vs Argentino



Jueves 24

21.30 Argentino vs Gimnasia (C)



Sábado 26

21.30 Argentino vs Instituto



Miércoles 30

21.30 Argentino vs Quimsa

Abril para Argentino

Domingo 3

20 Hispano vs Argentino



Martes 5

20 Obras vs Argentino



Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas



Miércoles 13

21.30 Argentino vs Peñarol



Viernes 15

21.30 Argentino vs San Martín

Posiciones

Equipos PJ PG PP %PG

Quimsa 18 15 3 83,3

Peñarol 19 14 5 73,7

Gimnasia (CR) 20 14 6 69,4

Boca Jrs. 16 11 5 68,8

Obras 18 11 7 59,8

Ferro 20 11 9 56,2

Regatas 18 10 8 55,6

San Martín 18 10 8 55,6

Olímpico 19 10 9 52,6

Instituto 19 10 9 52,6

Oberá (TC) 19 10 9 52,6

San Lorenzo 18 9 9 50,0

Riachuelo 17 8 9 47,1

Atenas 17 6 11 35,3

Argentino 18 6 12 33,3

Platense 18 6 12 33,3

Comunicaciones 18 6 12 33,3

La Unión 19 6 13 31,6

Unión 19 6 13 31,6

H. Americano 16 3 13 18,8

Argentino:

02 Thomas Cooper

04 Mauro Araujo

05 Juan I. Rodríguez Suppi

06 Franco Montemagio

09 Pablo Alderete

10 Juan Cangelosi

11 Agustín Cavallín

15 Jonatan Slider

23 Santiago Bilbao

27 Enzo Filipetti

34 Edgard José Martínez

44 Robert Daniels

D.T.: Juan I. Varas

San Lorenzo

01 Juan Cruz Ramayo

04 Lucas Pérez Bazán

08 Franco Actis

09 Agustín Facello

10 Ian Cerino

12 Facundo Rutemberg

13 Leandro Cerminatto

14 Mauricio Corzo

18 Agustín Pérez Tapia

22 Matías Sandes

32 Eduardo Gamboa

39 Laureano Zalio

D.T.: Alvaro Castiñeira

Estadio: El Fortín de las Morochas

Árbitros: Fabricio Vito-Rodrigo Castillo-Emanuel Sánchez

