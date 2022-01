Gian Franco Sinconi Bonetto: “Si bien es temprano, uno sueña con salir campeón”

El último refuerzo de Ciclista Juninense, Gian Franco Sinconi Bonetto, habló con Democracia y se unió a la ilusión que hoy reina en la entidad de cara al tramo final de la temporada regular de La Liga Argentina.

Los dirigidos por Jaule quieren seguir manteniendo esta fuerte localía y terminar bien arriba en la tabla: “En Ciclista me siento muy bien y muy cómodo, es un gran club con una dirigencia que está pendiente de uno y siempre se preocupa por si estamos bien, nos falta algo o necesitamos alguna cosa. Además tenemos un grupo de primera y el club tiene historia”, comenzó diciendo el pivot describiendo su momento.

Además, el ex-Atenas recalcó las virtudes del equipo: “Creo que hay varios aspectos positivos y muy buenos que hacen que hoy estemos viviendo este buen momento. La unión que tiene el grupo dentro y fuera del parquet es fundamental para potenciar nuestro trabajo en los partidos. En aspectos deportivos sin duda que nuestra defensa es lo mejor que tenemos, todos los equipos juegan incómodos contra nosotros, somos un equipo que proponemos los partidos desde la defensa y en ataque hemos sido inteligentes para saber cuándo se puede contraatacar y cuándo jugar estacionado, dándole mucho volumen de juego al ataque”.

La hinchada está ilusionada con pelear arriba y el último juego se quedó festejando con los jugadores hasta altas horas en el Coliseo del Boulevard. Sobre estas sensaciones, Sinconi aclaró:

“Uno siempre sueña con lo máximo, con ascender y salir campeón, es el objetivo que uno se pone para la temporada, pero sabemos que todavía es temprano para enfocarse en eso porque quedan muchas fechas antes de los playoffs. Nuestro objetivo ahora es seguir prolongando este buen momento que tenemos para llegar a los playoffs en los puestos de arriba y así poder tener localía en las instancias finales, que con nuestra gente va a ser un plus muy grande”.

Por último, el interno de 2,05m hizo un análisis de la competencia: “La Liga Argentina es una divisional muy competitiva, dura y dinámica. Muchos equipos se armaron con el objetivo de ascender y eso la potencia más, te exige la mayor concentración y que tengas el menor margen de error posible porque los pagas caro”.

El Verdirrojo piensa ahora en otra final anticipada ante Bahía Basket, el domingo 30, en lo que se espera sea otra fiesta en el Coliseo del Boulevard.

Tucumán sumó a Díaz

En pos de optimizar su entramado, Estudiantes de Tucumán ejecutó un movimiento de piezas de su plantel. Así, el equipo tucumano anunció que Alejandro Díaz formará parte del plantel de la Liga Argentina, para reemplazar al saliente Brian Romero.

Díaz es el nuevo refuerzo de Estudiantes para disputar la Liga Argentina. El ala pivot de 35 años y 1.91 metros de altura viene de jugar en Talleres de Tafí Viejo.

Ledesma en Barrio Parque

El Club Atlético Barrio Parque confirmó en las últimas horas la contratación del ala pivot Ramiro Ledesma, quien llega a préstamo de Hispano Americano de Río Gallegos para el resto de la temporada de la Liga Argentina de Básquetbol.

Ledesma nació en Córdoba, el 30 de agosto del año 2000, tiene una estatura de 2,00 metros, pesa 102 kilogramos e inició su carrera en Vélez Sarsfield de Oliva, ciudad donde residió desde los dos años de edad. En ese club hizo todas las divisiones inferiores, hasta llegar a primera división en el básquet asociativo.

A los 19 años pasó a Independiente de esa localidad, donde jugó tres temporadas en el Torneo Federal, para pasar luego a Hispano Americano, donde estuvo en las últimas dos ligas nacionales y Ligas de Desarrollo.

El nuevo jugador de Barrio Parque integró las selecciones U15, U17, sU9 y mayor de la Asociación de Oliva, las selecciones provinciales de Córdoba de U7, U19 y Mayores y en la Pre Selección Argentina U19.

En esta temporada en Liga Nacional Ledesma jugó nueve partidos anotando 14 puntos y tomando siete rebotes, promediando 7,2 minutos en cancha, 1,6 puntos y 0,8 rebotes por juego. En tanto este año en Liga de Desarrollo jugó 13 partidos, anotó 169 puntos, con 136 rebotes y 17 asistencias. En promedio jugó 30,8 minutos por juego, anotó 13 puntos, 10,5 rebotes y 1,3 asistencias.

Hoy

21 Racing (Ch) vs Del Progreso

21 Rivadavia (Mza) vs Libertad

21 Rocamora vs Deportivo Viedma

22 Independiente (Sde) vs San Isidro

Mañana

21 Independiente (O) vs Salta Basket

Sábado 29

20 Lanús vs Villa Mitre

21 Jachal vs Libertad

21 Gimnasia (La Plata) vs Zárate

21.30 Echagüe vs Central (Ceres)

21.30 Estudiantes (C) vs Deportivo Viedma



Domingo 30

20 Ameghino vs Salta Basket

20 Independiente (Sde) vs Estudiantes (T)

20 Deportivo Norte vs Villa San Martín

20 Colón (Sf) vs Central (Ceres)

21 Ciclista vs Bahía Basket

Lunes 31

21 Parque Sur vs Quilmes

21 Gimnasia (La Plata) vs Villa Mitre

Le resta a Ciclista en enero

30/1 Ciclista vs Bahía Basket

Ciclista en febrero

2/2 Estudiantes Ol. vs Ciclista

6/2 Ciclista vs Gimnasia LP

9/2 Dep. Viedma vs Ciclista

11/2 Del Progreso vs Ciclista

14/2 Ciclista vs Parque Sur

17/2 Rocamora vs Ciclista

19/2 Parque Sur vs Ciclista

22/2 Ciclista vs Estudiantes Ol.

28/2 Ciclista vs Villa Mitre

Ciclista en marzo

3/3 Estudiantes Ccdia. vs Ciclista

10/3 Ciclista vs Estudiantes Ccdia.

16/3 Racing CH vs. Ciclista

19/3 Ciclista vs Zárate Básquet

22/3 Bahía Basket vs Ciclista

24/3 Villa Mitre vs Ciclista

29/3 Ciclista vs Dep. Viedma

Ciclista en abril

3/4 Ciclista vs Quilmes MdP

8/4 Quilmes MdP vs Ciclista.

Liga de desarrollo

Juega Argentino a las 21 enfrenta a San Lorenzo en el Fortín de las Morochas.

El dato

El partido de este domingo, ante Bahía Basket, sería controlado por el chubutense Julio Dinamarca, el platense Martín Pietromónaco y la capitalina Carla Domingo.

