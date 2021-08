Thiago Sartor, el juninense que llevó a Zárate Básket a la Liga Argentina

El juninense Thiago Sartor logró el ascenso a La Liga Argentina con Zárate Básket, tras lograr uno de los cupos el cuadrangular final en la ciudad de Córdoba.

En diálogo con Democracia, Sartor dijo: “Estoy muy feliz. Esto es algo increíble. Trabajamos duro para lograr este ascenso, le dedicamos mucho tiempo y concentración a cada partido y francamente merecimos este premio enorme”.

Y consultado sobre su futuro, expresó: “Por ahora voy a disfrutar esto, todavía casi que no caigo. Después me voy a tomar unas mini vacaciones y luego decidiré como sigue todo”.

La clasificación de Zárate

Zárate Basket cerró de la mejor manera el cuadrangular final del Torneo Federal. Derrotó claramente a Comunicaciones 85 - 54 para quedarse con uno de los ascensos a la Liga Argentina. Brocal con 18 pts y Baquero (15 pts, 11 rebotes) fueron los mejores.

El elenco bonaerense dominó desde el inicio. Zárate a un gran ritmo de juego, corrió bien la cancha y con Baquero (7) como figura, el equipo se distanció inicialmente 12-3. Comunicaciones no acertó a distancia, le costó ganar en velocidad y Zárate quedó +11 en el cierre del periodo. El dominio se sostuvo por parte del elenco de Anglese para quedar 19 - 10.

Zárate Basket continuó a gran nivel. Logró una mayor fluidez en su andar, Salvatierra en defensa, Pineda a puro triple más un juego que pasó por diversas manos. La distancia pasó a ser de 31 - 13 sumando atrás y obligando a malas decisiones a su rival. Pascolatt colaboró en grande adelante, no hubo dependencia de Chaine o Baquero para sostener su ritmo y finalmente irse al vestuario 43 - 22.

Nada cambió en el tercer cuarto. Zárate con mucha lucidez para defender su cristal y pasar la bola encontrando muchas soluciones. Chaine fue bien alimentado y sobre todo fue Brocal (13 pts en el 3C) fue la llave para seguir dañando en grande en el juego. Comunicaciones levantó ofensivamente, pero nunca se afianzó atrás. Zárate llegó a estar +26 por momentos para dejar todo 68 - 43.

El final fue todo para el conjunto bonaerense. Barranchina apareció con sendos triples, eficacia en las transiciones ofensivas más el trabajo de Brocal y Baquero para ejecutar y pasar bien la bola. Zárate Basket sumamente conectado, ganó en su tablero y Comunicaciones no pudo competir. Quedó sin problemas 78 - 47 arriba con seis minutos y el final fue simplemente para saber el resultado final y coronar a Zárate como uno de los ascendidos.

Sanjuaninazo, de la mano de Piuma

Por primera vez en la historia, San Juan tendrá un representante en la Liga Argentina. Fue emocionante. De San José de Jáchal, una ciudad de 25 mil habitantes a 160 kilómetros de la capital provincial, salió el nuevo campeón del Torneo Federal de Básquetbol.

Jáchal Básquetbol le puso el moño a su brillante temporada del Federal. Superó a Pergamino Básquet 87 - 86 lo cual le permitió coronarse campeón del torneo y obteniendo el segundo ascenso a la Liga Argentina. Martínez con 24 pts y Piuma con 21 pts y 8 rebotes fueron las figuras del partido.

El juego fue muy parejo desde el inicio. Pergamino comenzó a buen ritmo, Bolivar (7) rápidamente tomó las riendas, pero fue perdiendo terreno con el correr de los minutos. Jáchal siempre a la expectativa, Sarruff (7) con la lanza en mano, llegaron los triples, el aporte de Piuma y una soltura colectiva del sanjuanino para darlo vuelta con un 8-1 para quedar 22 - 19 finalmente.

Pergamino retomó el comando. El equipo bonaerense encontró regularidad en su juego, ganó en la pintura, contuvo a Piuma y bombardeó con un buen pasaje colectivo. Levato fue clave, Bolivar (6) encontró espacios para anotar seguido ante el buen movimiento de bola. Pergamino quedó +6 en diferentes pasajes, pero no tuvo cierre. Jáchal creció en silencio, Piuma (7) como baluarte, Martínez llegó con un bombazo y todo quedó apenas 39 - 37.

El partido siguió palo a palo. Pergamino Básquet sacó ventajas desde su ritmo de juego, eficacia a distancia y velocidad. Bolivar y Levato enhebraron sendos triples, Moya como tercer pata y el equipo al frente 47 - 41. Nuevamente Jáchal respondió de atrás y tomó la ventaja. Piuma (9) a toda máquina ganó seguido, Ríos controló el ritmo, pasó y reboteó generando un parcial de 14-4. Pergamino supo responder, nuevamente Bolívar como figura para dejar el encuentro iguales en 60.

El final fue para cualquiera de los dos. Pergamino inició con solidez, fue agresivo hacia el canasto y ganó su cristal. Levato y Tortonesi aportaron para el 66 - 61 en los primeros 3m 30s. Sarruff (8) salió como bombero para un fantástico parcial de 9-2 y tener la ventaja. Martínez con un triplazo aumentó la ventaja, pero Pergamino con su fórmula de velocidad y precisión igualó en 73.

Jáchal sacó ventaja en su defensa, se endureció atrás, Ríos fue estandarte con un bombazo y Martínez con un triple y volcada para un 8-0 a falta de 1m 45s. Jáchal llegó +7 con 31s, pero sorprendió Gallardo con sendos triples (85 - 83). Martínez con 2-2t1, Bolívar con un triple a 5s y Martínez falló ambos libres, pero no hubo tiempo para más.