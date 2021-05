José Vildoza, al Cibona Zagreb

José Vildoza viene de una temporada fenomenal desde lo individual y colectivo con San Lorenzo. MVP de las finales, goleador del equipo y explotando todas sus facultades también a nivel internacional con la Champions League sumado a su presencia en el seleccionado local con Argentina en las ventanas. En conclusión un mix de lujo para finalmente dar el salto a Europa.

Según medios internacionales, el base cordobés podría ser parte del Cibona Zagreb de Croacia para la siguiente temporada. Lo comentó el periodista especializado Chema De Lucas en su cuenta personal de twitter: “José Vildoza (1.91 m; 25 años), primo de Luca y campeón y MVP de la final de Liga con San Lorenzo, da el salto a Europa firmando un 1+1 con la Cibona de Zagreb. Más información, en @EurohoopsES José Vildoza signs a 1+1 deal with Cibona”.

Cibona viene de quedar en el puesto 9 de la Liga Adriática con un balance de 10-16 y juega actualmente las semifinales de la Premijer Liga ante Split, serie que arrancará el próximo martes por un puesto en la final.

Si bien no hubo ninguna oficialización, podría tener otros destinos ya que ofertas no le faltan a Vildoza para llegar a Europa y tener allí su experiencia.