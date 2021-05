Matías Huarte: “Es una decisión difícil, pero no seguiré en Argentino de Junín”

Matías Huarte, entrenador juninense de grandes campañas en Argentino de Junín logrando conservar la categoría con equipos más que modestos, tomó la decisión de dar un paso al costado en la entidad del barrio de Las Morochas.

Le dijo anoche a Democracia que “Estoy en el mercado como cualquier técnico profesional de la República Argentina. Todavía falta mucho para el arranque de la nueva edición de la Liga Nacional. Por lo tanto Argentino tendrá que buscar entrenador para la siguiente temporada".



“Difícil decisión”

El entrenador juninense también utilizó su cuenta de facebook para explicar la situación: “Fue una decisión difícil, no tengan duda. Pero es momento para salir de casa en busca de nuevos objetivos. Gracias, gracias.... Solo palabras de agradecimiento para quienes confiaron en mi trabajo”.

Balance

Huarte además dijo: “fueron 7 años de aprendizaje, crecimiento y principalmente de disfrute. También agradecer a todo el equipo de trabajo con el cual sin ninguna duda se forjó una muy linda relación”.



Los hinchas

Por último, el también exentrenador de San Martín de Junín, se acordó de la gente: “Y de ustedes, los hinchas, qué decir, no encuentro la palabra justa para describirlos, siempre tan efusivos, apasionados, alentando en las buenas y en las malas, en la cancha o a la distancia como esta temporada (les aseguro que no estuvimos solos, los sentíamos ahi), los voy a extrañar”.



Se renueva Atenas de Córdoba

Luego de una última temporada muy difícil para Atenas, las cosas podrían cambiar en la siguiente parada. El elenco cordobés, el cual sufrió la pérdida física de Osvaldo Arduh, sumado a jugar por el descenso y en medio de la temporada quedarse sin jugadores claves en su desarrollo como Baralle y Chiarini, por ejemplo.

El cordobés, comenzó las gestiones por algunos jugadores y hasta entrenadores. Por un lado, se encuentra ilusionado con repatriar al ala pivot Mariano Fierro, quien jugó en las temporadas 2012 y 2014 en Atenas. Fierro fue uno de los mejores jugadores del torneo que acaba de finalizar. Cerró con 15.2 ppp, 9.9 rpp, 1.6 app en 28 minutos con +21 de valoración.

Fierro jugó 52 partidos en la temporada 2012-13 con Atenas (7.9 ppp, 6.7 rpp, 1.1 app). En la 2013-14 bajó sus números en 40 partidos jugados (6.0 ppp, 4.4 rpp, 0.6 app). ¿Volverá?

Gastón Whelan es otro de los apuntados. El base cordobés viene de jugar en Olímpico y anteriormente en Instituto. En La Banda, terminó con 11.8 ppp, 34% en triples, 3.3 rpp, 3.4 app en 41 partidos jugados siendo uno de los jugadores claves en el negro.

Además, Atenas irá por el bombazo dentro de la dirección técnica. Otro cordobés, Sebastián González, quien viene de ser parte en las últimas temporadas con Quimsa, es uno de los apuntados. Concretó el subcampeonato con el santiagueño en la Liga, ganó el Super 4 y la Champions League meses atrás. González, ya fue parte de Atenas en la temporada 2010 haciendo su primera experiencia dentro de la Liga. Podría comandar al griego en la siguiente temporada.