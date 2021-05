Además de Junín, fue confirmada la burbuja de Lanús

Ya confirmada la sede de Junín para la burbuja del 21 del corriente, ahora se agregó la ciudad de Lanús.

La entidad Granate es nuevamente beneficiada con la localía, tan importante para el desenlace final de los play off que se avecinan. Detalle:

Fixture Junín

Viernes 21

14 Quilmes MdP vs Parque Sur

16.30 Estudiantes Olav. vs Estudiantes Concordia

19 Ciclista vs Tomás de Rocamora

Sábado 22

14 Quilmes vs Estudiantes Concordia

16.30 Estudiantes Olav. vs Tomás de Rocamora

19 Ciclista Juninense vs Parque Sur

Lunes 24

14 Tomás de Rocamora vs Quilmes MdP

16.30 Parque Sur vs Estudiantes Olav.

19 Ciclista vs Estudiantes Concordia

Martes 25

16.30 Ciclista vs Estudiantes de Olavarría

Fixture Lanús

Viernes 21/5

10:30 - Dep. Viedma vs. Racing

13:00 - Rivadavia vs. Villa Mitre

15:30 - Gimnasia vs. Del Progreso

18:00 - Lanús vs. Atenas

Sábado 22/5

10:30 - Del Progreso vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Villa Mitre

15:30 - Atenas vs. Gimnasia

18:00 - Dep. Viedma vs. Lanús

Lunes 24/5

10:30 - Del Progreso vs. Racing

13:00 - Gimnasia vs. Dep. Viedma

15:30 - Rivadavia vs. Atenas

18:00 - Lanús vs. Villa Mitre

Martes 25/5

10:30 - Dep. Viedma vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Atenas

15:30 - Villa Mitre vs. Gimnasia

18:00 - Del Progreso vs. Lanús

Jueves 27/5

11:00 - Racing vs. Rivadavia.