James Harden regresó y Brooklyn Nets derrotó a San Antonio Spurs

Se llevó a cabo la vuelta de James Harden a las canchas tras un largo período de ausencia. Terminó con 18 puntos, 11 asistencias y siete rebotes desde la banca en la victoria 128 a 116 de Brooklyn Nets sobre San Antonio Spurs.

El equipo dirigido por Steve Nash se consolidó en la segunda plaza de la Conferencia Este al alcanzar el récord de 46 victorias y 24 derrotas, para quedar a un juego y medio de Philadelphia 76ers.

Los Spurs no han tenido un gran cierre y hasta el momento no sellaron su clasificación al Play-in. Lleva dos juegos de ventaja sobre Sacramento Kings.

Landry Shamet fue la figura del equipo neoyorquino con 21 puntos (5-7 en triples). Mike James, quien renovó por el resto de la temporada, cerró con 12 unidades y cinco asistencias como titular en lugar de Kyrie Irving, ausente por lesión.

Lo interesante de la Conferencia Oeste está en la lucha por la clasificación a Playoffs de manera directa, esquivando el Play-in. En esa disputa se encuentran Portland Trail Blazers, Dallas Mavericks y Los Angeles Lakers, que buscan los dos huecos disponibles que quedan.

Portland logró el triunfo más resonante de la jornada al derrotar en el Vivint Smart Home Arena a Utah Jazz, líder de la Conferencia, por 105 a 98 para permanecer en la cuarta colocación.

Damian Lillard fue quien puntuó más alto con 30 tantos (10-20 en tiros de campo) y seis asistencias. C.J. McCollum, con 26 unidades y cuatro pases gol, lo escoltó. Más atrás, llegó Carmelo Anthony con 18 puntos (4-5 en triples) desde la banca.

Utah, que mantendrá a su estrella Donovan Mitchell fuera de acción hasta los Playoffs, tuvo un partido formidable de su sexto hombre, Jordan Clarkson, quien cerró con 29 unidades (11-17 en lanzamientos de campo) y cuatro rebotes.

Dallas Mavericks se mantiene con el sexto mejor registro de la temporada. Superó a New Orleans Pelicans -eliminado- 125 a 107 para registrar la marca de 41 éxitos y 29 derrotas, un juego por encima de Lakers.

Luka Doncic estuvo más fino que el juego anterior y cerró como artillero con 33 tantos (7-15 en triples y 5-9 en dobles), ocho rebotes y ocho asistencias. Tim Hardaway Jr. (27 unidades) y Kristaps Porzingis (19 puntos y cinco recobres) fueron sus mejores ayudantes en ataque.

Los Lakers volvieron a triunfar anoche con un ajustado marcador. Lo hizo 124 a 122 ante Houston Rockets, el último de la tabla del Oeste, en el Staples Center. Encadenó su tercera victoria al hilo, pero se mantiene séptimo con marca de 40 éxitos y 30 caídas.

Talen Horton-Tucker se ganó la confianza de Frank Vogel y saltó al quinteto titular. No defraudó dado que encestó 23 unidades y 10 asistencias para arribar al doble-doble.

El juego interno también dio su apoyo. El ex Pistons y Cavaliers, Andre Drummond, colaboró con 20 puntos y 10 rebotes. En el banquillo, Kyle Kuzma terminó con 19 tantos, 10 rebotes y siete pases gol.

Atlanta Hawks saltó al cuarto puesto de la Conferencia Este tras su victoria 120 a 116 ante Washington Wizards. De esta forma, logró su clasificación a postemporada tras unas temporadas sin formar parte.

Trae Young resultó clave en este camino con 33 puntos (12-25 en tiros de campo), nueve asistencias y ocho rebotes. Lo acompañaron los internos John Collins (18 tantos) y Clint Capela (17 unidades y 11 recobres).

En los Wizards no bastó el juego de Russell Westbrook con 34 tantos (12-28 en lanzamientos de campo), 15 asistencias y cinco rebotes.

En última medida se produjo la cuarta derrota consecutiva de Boston Celtics a manos de Cleveland Cavaliers por 102 a 94 en el Quicken Loans Arena. Todavía lucha por llegar en el séptimo lugar del Este.

Gran juego de Kevin Love en el elenco triunfador. El ala pívot cerró con 6-9 en triples que le hicieron acreedor de 30 unidades, además de 14 rebotes para sellar un doble-doble.

Por el lado de Boston, el alero Jayson Tatum sacó a relucir su mejor baloncesto con 29 tantos, ocho rebotes, dos robos y dos tapas.

Ante esta caída de los Celtics, ya quedó definido que los seis clasificados directos al Este son Philadelphia 76ers, Nets, Milwaukee Bucks, Hawks, Miami Heat y New York Knicks. Lo único que resta definir son las cuatro franquicias del Este que lucharán por los dos puestos finales. Ya está Boston, Indiana Pacers y Charlotte Hornets. Los Wizards pueden hacerlo hoy si Chicago Bulls cae en su juego ante Toronto Raptors. Además, falta el orden de estos cuatro lugares para saber cómo serán los cruces del Play-in.