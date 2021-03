Argentino venció a Sarmiento y fue tercero en U19

Argentino venció sin problemas a Sarmiento por 83 a 42 y escaló a la tercera ubicación de la tabla posicional de U19. Este juego postergado cerró la fase regular de la categoría para darle paso a los play off semifinales.

Argentino logró esquivar a Ciclista Juninense –que se medirá con Los Indios en el clásico de barrio-, al tiempo que enfrentará a 9 de Julio. Detalle:

Semifinales

U15

Argentino (55) 90 vs Cavul (87) 48

9 de Julio (55) (88) 81 vs Los Indios (68) (71) 57

Final

Argentino vs 9 de Julio

U17

Argentino (77) 91 vs Cavul (60) 54

Los Indios (66) 66 vs 9 de Julio (74) 76

Final

Argentino vs 9 de Julio

U19

Ciclista vs Los Indios

9 de Julio vs Argentino

Mayores

Sarmiento vs Cavul

San Martín vs 9 de Julio.