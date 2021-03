Ciclista se prepara para la ventana de Olavarría

Estas dos semanas que tuvo de trabajo, Ciclista Juninense las encaró con otro ánimo por las grandes victorias ante Del Progreso y Quilmes, en condición de visitante. Al Cervecero no le ganaba desde 2011 como huésped (87-80), y se festejó mucho en el club.



Conformes con el rendimiento

En la intimidad, el cuerpo técnico de Ciclista se mantiene conforme no solo por las victorias, sino por el gran trabajo que hicieron ante los dos punteros de la zona Sur: Villa Mitre y Viedma. Con los bahienses, el verdirrojo perdió por 2 en un partido muy parejo, mientras que llevó a suplementario a los de Guillermo Bogliacino.



Britos y Tamburini, diferenciados

La mayoría de los entrenamientos de estas semanas, lo tuvieron a Alejo Britos y Maximiliano Tamburini practicando de forma diferenciada para recuperar sus respectivas lesiones. El base tuvo un esguince en la muñeca y se encontró haciendo solo trabajos físicos con el profesor Carlos Mazzarino, mientras que el “Guante”, sufrió un pequeño desgarro en la mitad de la segunda burbuja y lo llevaron de menos a más, también con fuertes trabajos aeróbicos y de elongación.



Recuperación de la localía

Otra situación que llevó buen humor a la entidad del Coliseo es la confirmación de que volverá a jugar de local. Si bien es cierto que será sin público, Ciclista enfrentará a Racing el 21/04 en el Coliseo del Boulevard, luego de varias charlas del presidente Miguel Had con Sergio Guerrero, el encargado de la categoría en la Asociación de Clubes de Básquetbol.





Fixture Olavarría

Martes 6 de abril

16.30 Racing CH vs Quilmes

19 Lanús vs Ciclista Juninense

21.30 GELP vs Estudiantes Ol.

Libre: Rivadavia



Miércoles 7

16.30 Quilmes vs Lanús

19 Ciclista vs GELP

21.30 Estudiantes Ol. vs Rivadavia

Libre: Racing CH



Viernes 9

16.30 GELP vs Quilmes

19 Rivadavia vs Ciclista Juninense

21.30 Racing CH vs Estudiantes Ol.

Libre: Atlético Lanús



Sábado 10

19 Quilmes vs Rivadavia

21.30 Estudiantes Ol. Vs Lanús

Libre: GELP



Lunes 11

21.30 GELP vs Rivadavia

Miércoles 21

(en Junín)

21.30 Ciclista vs Racing de Chivilcoy.