Ciclista Juninense tendrá su primera participación en las ciudades de Carmen de Patagones y Viedma

Aunque resta la confirmación oficial de la Asociación de Clubes de Básquetbol, Viedma y Carmen de Patagones, ciudades separadas sólo por el Río Negro, asumirían conjuntamente la organización de la primera de las “mini-sedes” para la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquetbol entre el 19 y el 25 de febrero. En consecuencia, allí comenzaría el camino de Ciclista Juninense en este certamen con cuatro o cinco partidos a disputarse en las canchas de Atenas de Carmen de Patagones y Deportivo Viedma.

La Liga Argentina, en cuya serie regular los equipos de cada una de las dos Conferencias se enfrentarán dos veces entre sí, se disputará con el formato de “minisedes”.

El último viernes venció el plazo fijado por la AdC para la presentación de las candidaturas de ciudades para organizar estos primeros encuentros. Según se supo, por la Conferencia Sur, sólo se postularon Carmen de Patagones y Viedma.

Otro postulante

Mar del Plata, según trascendió, también intentará ser otra de las “minisedes”. La comuna le daría todo su apoyo a la candidatura quilmeña con la pretensión de apoyar al castigado sector turístico. El Polideportivo, en consecuencia, albergará los partidos más atractivos, aunque vale recordar que no está aprobada la presencia de público en la Liga Argentina.

Las zonas

La Conferencia Sur está integrada por Club Del Progreso de General Roca, Deportivo Viedma, Atenas de Patagones, Villa Mitre de Bahía Blanca, Estudiantes de Olavarría, Ciclista Juninense, Quilmes de Mar del Plata, Racing de Chivilcoy, Gimnasia y Esgrima La Plata, Lanús, Rivadavia de Mendoza, Parque Sur de Concepción del Uruguay, Tomás de Rocamora y Estudiantes de Concordia.

Por su parte, la Conferencia Norte estará integrada por Salta Basket, Estudiantes de Tucumán, Riachuelo de La Rioja, Deportivo Norte de Amstrong, Ameghino de Villa María, San Isidro de San Francisco, Barrio Parque de Córdoba, Independiente BBC de Santiago del Estero, Villa San Martín de Resistencia, Central Argentino Olímpico de Ceres, Tiro Federal de Morteros, Atlético Echagüe de Paraná, Unión de Santa Fe, Colón de Santa Fe y Sportivo América de Rosario.

Dos más en Salta

Con la confirmación de la continuidad en el equipo que representa a la provincia en la segunda división del básquet argentino, Liga Argentina, como son la del base Nahuel Buchaillot y el alero Cristian Cardo, Los Infernales completan la línea perimetral en el armado del plantel previo al inicio de la pretemporada.

El base mendocino, Buchaillot, seguirá en el plantel infernal luego de haber debutado con el elenco norteño la temporada pasada en la Liga Argentina. Los salteños y seguidores del básquet pudieron apreciar la explosividad en el juego del armador, además de la férrea defensa que impone frente a sus rivales. Seguirá en Los Infernales luego de volver de Instituto –llegó a Salta proveniente de ese club- donde tuvo algunos minutos en la burbuja de la Liga Nacional de la presente temporada.

Cristian Cardo, por su parte, fue otro de los grandes valores que tuvo el representante salteño en Liga Argentina. La temporada pasada el alero de 2 metros de altura oriundo de Villa Carlos Paz llegó proveniente de una de las franquicias más poderosas del básquet argentino: San Lorenzo de Almagro, y en su temporada con Los Infernales en la división de ascenso mostró todo el talento que tiene a la hora de botar un balón.

Ambos, Cardo y Buchaillot, tuvieron una excelente Liga Sudamericana, competencia internacional donde Salta Basket logró la histórica clasificación para el deporte de la provincia a la instancia de semifinales. En su segunda temporada con Los Infernales los jugadores de 22 y 20 años, respectivamente, buscarán seguir consolidando su juego no solo en la institución norteña sino también en la segunda división del básquet argentino.

Delfino y Cosolito, a Mendoza

Rivadavia suma dos fichas más para su roster. Se trata de Agustín Más Delfino y Fabrizio Cosolito para seguir reforzando el conjunto de Fernando Minelli.

Más Delfino, alero puntano de 24 años y 1,94 metros, viene de jugar la pasada temporada en Tomás de Rocamora, dentro de esta misma categoría. Allí, en el Rojo uruguayense, arrojó medias de 8,7 puntos y 3,9 rebotes en 29 compromisos. Fue el segundo refuerzo confirmado para el Naranja.

Cosolito, alero/ala pivote santafesino de 27 años y 1,97 metros, viene de jugar en Independiente de Santiago del Estero durante la pasada campaña de la Liga Argentina. Allí promedió 8,8 puntos y 5,0 rebotes en 25 presentaciones. Llegará a Rivadavia en los próximos días tras firmar su vínculo con el club.

Ambos jugadores se suman a Valentín Costa, que fue el primer confirmado por la institución.

Mariani en Lanús

Inmerso en la construcción del entramado, el Club Lanús concretó la incorporación de Andrés Mariani, que se erige en el cuarto jugador mayor confirmado para la tripulación que comanda Leonardo Costa. El escolta cordobés, oriundo de Oncativo, de 32 años y 1.89 metros continuará transitando por los listones de la Liga Argentina, tras su último paso por Deportivo Viedma, en la 2019/20 (12.1 puntos y 2.6 asistencias).

El perimetral registra un recorrido frondoso por la categoría, con diversas experiencias en instituciones como Barrio Parque, San Isidro, La Unión de Colón, Unión de Santa Fe y Oberá. A partir de su calidad consiguió trascender y erigirse en un jugador destacado, con logros como su elección en el quinteto ideal del segundo escalón profesional en la 2015/16.

Andrés se acopló hace dos semanas a los entrenamientos de la plantilla, en esta etapa de puesta a punto para la activación del certamen, que se producirá el 19 de febrero. A partir de este recorrido, el escolta describió sus sensaciones de este desafío en su carrera. “Estoy feliz de llegar a un club histórico del básquet argentino, que ha hecho historia, tanto en el ascenso como de la Liga Nacional”, exteriorizó.

A partir de una coherencia institucional, Lanús apuesta a su cantera y en la plantilla dispondrán de mucho protagonismo muchos de los valores jóvenes. En relación con esta cualidad, Mariani compartió su lectura del nivel de los juveniles y sostuvo: “La calidad de los chicos es muy buena, son todos chicos muy respetuosos y abiertos a recibir críticas constructivas. Entrenan una cantidad de horas semanales que pocas veces vi. Trataremos los mayores que mejoren aún más aportando nuestro granito de arena y que estén en condiciones de competir en esta categoría”.

Poseedor de una comprobada idoneidad para absorber la responsabilidad de producir en ofensiva, el perimetral se refirió a la función que ocupará en la estructura colectiva. “Próximamente vamos a tener una charla con Leo para definir mucho más los roles. Pero por ahora me pidió que tome decisiones en ataque, dentro del sistema que entrenamos obviamente. Me siento cómodo con eso, me gusta tomar responsabilidades. Y en defensa todos tenemos que cumplir, eso no se negocia”.

Conocedor del hábitat, el cordobés brindó una lectura de esta nueva edición de la Liga Argentina y aseveró: “Estamos en tiempos de mucha incertidumbre, va a ser una temporada muy distinta. La sede lo cambia todo, para la mayoría de los equipos no va a existir la localía. Hay que adaptarse si uno quiere seguir jugando. Necesitábamos trabajar, así que seremos optimistas de que todo va a salir bien”.

El cuerpo técnico, y la dirigencia, continúan inmersos en completar el plantel, mientras prosiguen las prácticas con Lucas Pérez, Martín Franchino, Leopoldo Ibáñez Paz, Mauricio Marín Lucero, Franco Sampaulise, Alejo Zielinsky, Néstor López, Lucas Di Muccio, Federico Castiarena, Mateo Lagos y Alejo Sacchi.