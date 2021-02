Horacio Masino: “El préstamo de Enzo Filipetti a Parque Sur fue consensuado por todas las partes“

El pivot juvenil del club Atlético Argentino, Enzo Filipetti, fue cedido a préstamo al club Parque Sur de Concepción del Uruguay.

Parque Sur es una entidad señera de la ciudad ribereña entrerriana, presidida por Jorge “Pepillo” Ibáñez, un exárbitro de Liga Nacional. Tiene aspiraciones para esta temporada que se avecina de hacer una buena campaña en La Liga Argentina.

Democracia consultó al presidente del club Atlético Argentino, Horacio Masino, sobre las condiciones del pase del jugador.

Esto dijo: “El pase a préstamo de Enzo Filipetti a Parque Sur fue consensuado con el jugador, el cuerpo técnico y la comisión directiva. Fundamentalmente es para que tenga más rodaje. Hoy por hoy no lo está teniendo en Argentino, el puesto está medianamente ocupado. Se decidió para que juegue de manera activa allá y que cuando vuelva a fin de La Liga Argentina nos sirva a nosotros. No hubo otro motivo, el chico sigue siendo del club, va a préstamo. Nos va a venir bien a todos. Para él que va a tomar otro roce y para nosotros que cuando lo recibamos lo vamos a tener a punto. Todos esperamos que le vaya muy bien. Es una gran persona y merece lo mejor”.

La Unión sigue ganando

Con un destacado desempeño en el último cuarto, La Unión de Formosa venció este sábado a San Martín de Corrientes y sumó una nueva victoria dentro de la Liga Nacional. En el tramo decisivo, el elenco de Daniel Cano metió un parcial de 24 a 9, el cual definió la victoria de los formoseños por 76-67.

En un juego donde abundó la paridad, el elenco correntino tomó ventajas de 10 en el segundo segmento y de 9 en el tercero pero La Unión siempre supo reponerse y mostró gran contundencia en los 10 minutos finales que lo llevó a aterrizar en los 60 segundos finales arriba por 10 (73 a 63).

Con Alejandro Konsztadt, Eduardo Gamboa (15 puntos cada uno) y Cristian Amicucci (14 unidades), el ganador tuvo un 42% en tres puntos con 4/4 de Konsztadt y 3/5 de Pais. Matías Solanas sobresalió en los correntinos, siendo el máximo anotador del juego con 22 puntos.

El primer parcial fue parejo entre ambos equipos con algunas alternativas más para San Martín que pudo sacar adelante el cuarto con una diferencia de dos puntos.

En el segundo cuarto, La Unión se mostró confiado y certero en sus tiros y fue más intenso en el juego. San Martín mejoró su defensa y luego de varios minutos sin marcar logró anotar.

El partido tuvo su cierre definitivo para La Unión en el último cuarto, donde lograron sacar la diferencia de puntos en pocos minutos, ya que en ese parcial San Martín no logró anotar quedándose con la victoria el equipo formoseño.

Síntesis: San Martín (67): Jonathan Machuca 14, Matías Solanas 22, Emiliano Basabe 7, Javier Saiz 9 e Iván Basualdo 6 (FI); Tomás Zanzottera 4, Rolando Vallejos 5 y Gastón García 0. DT: Diego Vadell.

La Unión (76): Alejandro Konsztadt 15, Eduardo Gamboa 15, Federico Marín 6, Facundo Giorgi 2 y Cristian Amicucci 14 (FI); Gonzalo Torres 8, Felipe Pais 11 y Diego Figueredo 5. DT: Daniel Cano.

Parciales: 25-23, 13-11 (38-34), 20-18 (58-52) y 9-24 (67-76). Árbitros: Oscar Brítez, Fernando Sampietro y Alejandro Trias. Estadio: Héctor Etchart (CABA)

