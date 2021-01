Argentino enfrenta esta noche a Boca Jrs.

Argentino vuelve a jugar esta noche en la Liga Nacional de Básquetbol. Desde las 21.30 enfrenta a Boca Juniors, en el estadio Héctor Etchart del club atlético Ferro Carril Oeste.

Dirigen este partido el ingeniero platense Alejandro Chiti, el capitalino Pedro Hoyo y el santafesino Maximiliano Piedrabuena.





Ayer

Hispano 84 vs Obras 82

Ferro 76 vs Gimnasia (Cr) 74

Peñarol 74 vs Boca 80

Platense 88 vs Weber B. B. 71

San Lorenzo 11 vs Argentino (J) 84



Hoy

Argentino (J) vs Boca

Ferro vs Peñarol

Gimnasia (Cr) vs Obras

Platense vs Hispano

San Lorenzo vs Weber B. B.